Washington 24. apríla (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane prudko klesli. A znížili sa aj zásoby benzínu. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa EIA sa zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomike v týždni do 19. apríla znížili o 6,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), najstrmšie od januára, po náraste o 2,7 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zásoby ropy v sledovanom období zvýšia o 1,6 milióna barelov.



Zásoby ropy v USA tak v týždni do 19. apríla dosiahli 453,6 milióna barelov, čo je približne 3 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie, dodal EIA.



Úrad uviedol tiež, že aj zásoby benzínu sa minulý týždeň mierne znížili o 600.000 barelov a sú asi 4 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.



Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň naopak zvýšili o 1,6 milióna barelov, ale sú asi 7 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.