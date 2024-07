Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli, ale zásoby benzínu vzrástli

Washington 17. júla (TASR) - Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili, už tretíkrát po sebe, ale zásoby benzínu a ropných destilátov vzrástli. Ukázali to v stredu údaje Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa EIA zásoby ropy v najväčšej svetovej ekonomike za týždeň do 12. júla 2024 klesli o 4,87 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 440,2 milióna barelov.



Minulý týždeň bol už tretí v rade, keď tieto zásoby klesli, čo predstavuje najdlhšie obdobie ich znižovania od vlaňajšieho septembra. Analytici pritom predpovedali nárast zásob ropy v predchádzajúcom týždni o 800.000 barelov.



Aj zásoby ropy v dodávateľskom uzle Cushing v Oklahome sa v sledovanom období znížili, o 875.000 barelov.



No na druhej strane zásoby benzínu vzrástli za sedem dní do 12. júla o 3,328 milióna barelov, zatiaľ čo sa očakával ich pokles o 1,7 milióna barelov.



Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, a to o 3,454 milióna barelov v porovnaní s prognózou ich poklesu o 500.000 barelov.