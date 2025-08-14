< sekcia Ekonomika
Zisk aj tržby RWE v 1. polroku klesli
Essen 14. augusta (TASR) - Energetická spoločnosť RWE, najväčší výrobca elektriny v Nemecku, vykázala pokles zisku aj tržieb za 1. polrok 2025. Dôvodom boli nižšie externé príjmy. Potvrdila však svoj výhľad na celý rok 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
RWE vo štvrtok oznámila, že jej upravený čistý zisk v prvých šiestich mesiacoch 2025 klesol na 775 miliónov eur z 1,36 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Upravený čistý zisk na akciu dosiahol 1,06 eura v porovnaní s 1,83 eura/akcia v predchádzajúcom roku.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v 1. polroku znížil na 2,14 miliardy eur z vlaňajších 2,90 miliardy eur. Spoločnosť pripísala pokles zisku v 1. polroku „normalizácii príjmov v segmente flexibilnej výroby, ako aj slabým doterajším príjmom z obchodovania“. Slabé veterné podmienky v Európe viedli k nižšej produkcii veternej energie na mori a na pevnine ako v minulom roku, čo malo za následok pokles zisku.
Externé tržby bez dane zo zemného plynu a dane z elektriny dosiahli 10,06 miliardy eur, čo bolo menej než 11,21 miliardy eur pred rokom. Spoločnosť zároveň oznámila, že dividenda za rok 2025 sa zvýši na 1,20 eura na akciu.
Pokiaľ ide o prognózu príjmov za celý rok 2025, spoločnosť RWE naďalej očakáva upravený zisk EBITDA v pásme 4,55 až 5,15 miliardy eur a upravený čistý zisk v rozmedzí 1,3 až 1,8 miliardy eur.
