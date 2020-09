ÚRSO predložil na pripomienkovanie dodatok k regulačnej politike

Bratislava 21. septembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil na verejné pripomienkovanie Dodatok k regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021. Zmeny úrad odôvodnil dôsledkami globálnej hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19. ÚRSO po vyhodnotení pripomienok a finalizácii dodatku a po jeho prijatí Regulačnou radou následne začne aj s prípravou novej Regulačnej politiky, informoval v pondelok hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Slovensko v súčasnosti čelí následkom hospodárskej krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. "Je preto kľúčové, aby existujúci regulačný rámec poskytol v tomto krízovom období primeranú stabilitu a predvídateľnosť regulovaným subjektom, ako aj dostatočnú ochranu zraniteľným odberateľom," zdôraznil predseda ÚRSO Andrej Juris.



Regulované sektory v energetike zároveň čaká v najbližších mesiacoch a rokoch zásadná zmena legislatívneho prostredia v nadväznosti na legislatívny balíček EÚ s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov. Vzhľadom na očakávané termíny úpravy zákonov nie je podľa úradu možné pripraviť a schváliť novú regulačnú politiku a následne aj novelizovať vyhlášky a predpisy úradu tak, aby zodpovedali požiadavkám európskej legislatívy s platnosťou od začiatku roka 2022.



Juris uviedol, že snahy o "predbehnutie" procesu úpravy primárnej legislatívy by mohli viesť k nekonzistentnosti alebo rozporom regulačnej politiky a regulačného rámca s finálnou podobou legislatívy. Zároveň by sa obmedzil priestor na identifikáciu a zapracovanie ustanovení, ktoré vznikli na základe praxe v špecifických podmienkach Slovenska.



Komisia na prípravu regulačnej politiky ÚRSO vypracovala a na webovom sídle úradu zverejnila návrh dodatku k súčasne platnej regulačnej politike, ktorým predlžuje regulačné obdobie o jeden kalendárny rok, teda do konca roku 2022. Zároveň zapracovala úpravy, ktoré považuje aktuálne za potrebné na preklenutie tohto prechodného obdobia. Pripomienky k zverejnenému dodatku je možné poslať do 2. októbra na adresu: dodatokrp@urso.gov.sk.