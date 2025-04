V Martine sa začína modernizácia verejného osvetlenia

Martin 8. apríla (TASR) - Polmiliónovú ročnú úsporu prinesie projekt komplexnej obnovy sústavy verejného osvetlenia v Martine. Ako na utorkovom tlačovom brífingu informoval primátor Ján Danko, do rekonštrukcie osvetlenia mesto investuje takmer 4,2 milióna eur. Využije pritom úver z Environmentálneho fondu s priaznivými úrokovými podmienkami.



„Súčasný stav siete verejného osvetlenia je havarijný. Je to systém, ktorý má viac ako 50 rokov, a ja som veľmi rád, že táto riziková sieť sa prerobí a bude to funkčné. V rámci modernizácie bude vymenených 5941 svietidiel. Budú to LED svietidlá, teda ekonomicky priaznivé a mesto bude šetriť výrazné finančné prostriedky,“ uviedol Danko.



Na príprave projektu mesto spolupracovalo s pracovníkmi Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). „Úspora je vyčíslená zhruba na 56 percent, pokiaľ berieme len výmenu svetelných zdrojov. Ďalšie úspory by malo priniesť zavedenie smart systému, ako napríklad stmievacích kalendárov, do jednotlivých rozvádzačov,“ vysvetlil Peter Ďurana z UNIZA.



Vo verejnom obstarávaní na realizáciu projektu uspela spoločnosť IS - Industry Solutions. „Nie je to len celková výmena svietidiel a rozvádzačov, ale je tam aj smart systém riadenia a monitorovania, na základe ktorého budú smart prvky rozložené v infraštruktúre poskytovať občanov benefity, ako napríklad adaptívne riadenie osvetlenia, aby sa svietilo tak, ako je potreba,“ skonštatoval Roman Barčík z dodávateľskej spoločnosti.



Doplnil, že firma si preberie stavenisko ešte tento týždeň a v zmysle podpísanej zmluvy odovzdá dielo do užívania do 12 mesiacov.