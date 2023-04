Energodotácie nie je možné poskytnúť, uviedol rezort hospodárstva

Bratislava 3. apríla (TASR) - Kompenzácie za energiu za štvrtý štvrťrok 2022 nie je možné poskytnúť pre uzatvorenie rozpočtového aj účtovného obdobia. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík v reakcii na vyjadrenia prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka.



Priblížila, že MH SR vyhlásilo výzvu na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu prostredníctvom schémy pomoci 2.1 pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť po schválení zvýšenia štátneho rozpočtu Národnou radou SR na rok 2022 ešte v decembri daného roka.



"Uvedená pomoc bola nastavená na základe rokovaní vlády SR so zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov, a to na obdobie mesiacov august a september, keď ceny elektrickej energie a zemného plynu dosahovali svoje najvyššie hodnoty," pripomenula.



Vyhlásenie výzvy, spracovanie žiadostí, ako aj vyplatenie kompenzácií pre slovenské subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, MH SR podľa Pavlusík zrealizovalo počas jedného mesiaca na základe Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine schváleného Európskou komisiou ešte do konca roka 2022, a to ako jedna z mála európskych krajín.



"Dávame taktiež do pozornosti, že kompenzácie za október, november a december 2022 nie je možné poskytovať z dôvodu uzatvorenia rozpočtového aj účtovného obdobia," podčiarkla.



MH SR podľa Pavlusík pokračuje v poskytovaní pomoci prostredníctvom schémy pomoci 2.1 aj v roku 2023. Všetky informácie sú dostupné na webovom sídle ministerstva energodotacie.mhsr.sk. "Zároveň pripomíname, že MH SR môže konať iba v zmysle svojich kompetencií a schváleného rozpočtu, ale i v zmysle národnej a európskej legislatívy," dodala Pavlusík.



Harbuľák v stanovisku AHRS v pondelok uviedol, že tisíce gastropodnikov si musia s platbami za energie poradiť samy, pričom vláda neplánuje spustiť kompenzačnú schému za štvrtý štvrťrok minulého roka.