Energopomocou pre domácnosti sa bude zaoberať vláda

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR finalizuje prepočty dopadov nových zverejnených cenníkov pre dodávky tepla a plynu pre domácnosti, ako aj nároky jednotlivých foriem pomoci na štátny rozpočet. Následne sa bude finálnou formou energopomoci pre domácnosti na rok 2025 zaoberať koalícia a vláda.



Vzhľadom na dlhodobo plánovanú zahraničnú pracovnú cestu predsedu vlády Roberta Fica, ako aj podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, sa očakáva definitívne rozhodnutie o forme pomoci s vysokými cenami energií pre domácnosti až po jej skončení. Rezort hospodárstva preto vyzýva dodávateľov tepla a plynu, aby do finálneho rozhodnutia o forme kompenzácií nevystavovali nové zálohové faktúry pre ľudí, keďže ešte nepadlo definitívne rozhodnutie o výške a spôsobe kompenzácií.



"Vláda jasne deklarovala, že ľuďom v ťažkých časoch pomôže. Nové cenníky majú dopady na nároky na štátny rozpočet, ktoré musíme zapracovať do našich modelov a následne bude treba urobiť zodpovedné rozhodnutie, ako slovenským domácnostiam pomôžeme v ťažkých časoch. Chcem všetkých ľudí ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby sa vláda touto otázkou zaoberala ešte pred Vianocami a ľudia budú mať dostatok informácií, aby prežili pokojné vianočné sviatky," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.



Po predstavení definitívnych cenových rozhodnutí Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) hrozí, že bez zásahu štátu by regulované ceny plynu pre domácnosti vzrástli o viac ako 30 % a pre teplo by oproti súčasným priemerným dotovaným cenám došlo k nárastu o takmer 40 %. Cenové rozhodnutia pri teple z centrálneho zdroja (CZT) sú však veľmi individuálne a môžu sa výrazne líšiť podľa lokalít v rámci Slovenska, ale aj konkrétneho zdroja primárneho média používaného na výrobu tepla. Štát preto pripravuje rôzne spôsoby kompenzácie vysokých cien plynu a tepla pre domácnosti, aby domácnostiam pomohol tento nárast cien energií zvládnuť.