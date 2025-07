Enery pripravuje dva projekty fotovoltických elektrární

Rimavská Sobota/Tornaľa 26. júla (TASR) - Spoločnosť Enery Slovakia pripravuje na juhu stredného Slovenska dva projekty fotovoltických elektrární s výkonom 48 megawattov (MW). Firma pracuje s variantom výstavby pri Rimavskej Sobote i Tornali, náklady sa pohybujú v desiatkach miliónoch eur. Pre TASR to uviedol Ján Horváth zo spoločnosti Enery Slovakia.



Zámer výstavby fotovoltickej elektrárne pri Rimavskej Sobote predložila spoločnosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v polovici júla. O pár dní na to firma na EIA predložila aj projekt fotovoltickej elektrárne pri meste Tornaľa v susednom okrese Revúca.



„Momentálne pracujeme s oboma variantmi. Príprava projektov je dlhodobý a strategický proces, ktorý pozostáva z viacerých míľnikov, ktoré musíme dosiahnuť, aby bol projekt úspešný,“ vysvetlil Horváth.



Projekt fotovoltickej elektrárne pri Rimavskej Sobote spoločnosť plánuje realizovať na ploche približne 92 hektárov. Lokalita sa nachádza na východnom okraji mesta mimo zastavaného územia na pozemkoch evidovaných ako orná pôda a trvalý trávny porast. Pri Tornali by fotovoltická elektráreň mala vzniknúť na pozemkoch s výmerou takmer 30 hektárov východne od mestskej časti Starňa.



Oba projekty fotovoltických elektrární na juhu stredného Slovenska počítajú s výkonom 48 MW. Podľa prepočtov investora by každá z elektrární dokázala elektrickou energiou napojiť približne 17.200 domácností. Náklady na výstavbu jedného zariadenia s takýmto výkonom odhaduje na 30 až 35 miliónov eur. V rámci Slovenska spoločnosť pracuje aj na príprave ďalších projektov. „Úspešným EIA procesom už prešli napríklad projekty v Sobranciach a menší projekt v Rimavskej Sobote,“ doplnil Horváth.



Spoločnosť Enery Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 2021. Prevádzkuje tri fotovoltické elektrárne, a to v Jablonovom, Brezovej pod Bradlom a v Iliašovciach. Od roku 2025 firma na základe historicky prvej zmluvy o nákupe virtuálnej energie na Slovensku dodáva elektrinu súkromnému pivovaru. Skupina Enery pôsobí v desiatich krajinách strednej a východnej Európy, kde prevádzkuje solárne, veterné a vodné elektrárne a tiež batériové úložiská s celkovým výkonom 490 MW.