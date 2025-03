Engas plánuje konverziu ložiska zemného plynu v Golianove

Golianovo 11. marca (TASR) - Spoločnosť Engas plánuje vybudovať v areáli už nevyužívaného ložiska zemného plynu v Golianove v okrese Nitra trvalé úložisko oxidu uhličitého (CO2). V prvej fáze sa navrhuje dodávka CO2 z podniku Duslo Šaľa, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Premena plynonosných vrstiev ložiska na trvalé úložisko oxidu uhličitého je prvým projektom tohto typu na Slovensku. Koncept pochádza z Nórska.



Spoločnosť Engas má oprávnenie na dobývanie ložiska zemného plynu Golianovo. Ťažba neštandardného nízkokalorického zemného plynu prebiehala v rokoch 2000 až 2023, celkovo sa ho vyťažilo 188,92 milióna kubických metrov. Používal sa na výrobu tepla v teplárni Nitra Chrenová. Vzhľadom na vysoký obsah CO2 je ďalšia ťažba pre energetické využitie neefektívna a z environmentálnych dôvodov neperspektívna. V roku 2023 bola zastavená.



V minulých rokoch sa projektovala konverzia ložiska zemného plynu na podzemný zásobník zemného plynu. Táto zmena bola podrobená posúdeniu vplyvov na životné prostredie v rokoch 1997 a 2015, s vydaním povolení stavebného zákona v štádiu územného rozhodnutia a povolenia na činnosť podľa banských predpisov.



Predmetom aktuálnej zmeny je konverzia plynonosných vrstiev ložiska na trvalé úložisko CO2. Cieľom je podpora úsilia regionálneho priemyslu o dekarbonizáciu tým, že namiesto emisií CO2 do ovzdušia sa oxid uhličitý bude trvalo ukladať do prírodnej horninovej štruktúry. Návrh je v súlade s požiadavkami európskej stratégie Green Deal.



Kapacita úložiska CO2 v plynonosných vrstvách je vypočítaná na úrovni 20,010 milióna ton, čo je 10,690 miliardy kubických metrov CO2. Ročný prúd CO2 je projektovaný na 380.000 až 1.460.000 ton.



Súčasťou navrhovaného trvalého úložiska CO2 je vybudovanie produktovodov od trasového uzáveru KS04 Mojmírovce po centrálny areál Golianovo v dĺžke 13,1 kilometra a od areálu Dusla Šaľa po trasový uzáver KS04 Mojmírovce v dĺžke 14,9 kilometra. V areáli Dusla bude umiestnený vstupný objekt produktovodu CO2.



Trasa Mojmírovce - Golianovo bola pôvodne plánovaná ako plynovod k podzemnému zásobníku zemného plynu. V roku 2016 bola posúdená z hľadiska vplyvov na životné prostredie a v tom istom roku bolo aj vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Zmena média zo zemného plynu na oxid uhličitý a zmena smeru prúdu len jedným smerom predstavuje zmenu, hoci technické parametre sa nezmenia. Trasa z Dusla do Mojmíroviec bude rovnako ako vstupný objekt produktovodu CO2 v areáli chemického závodu v Šali novou činnosťou.