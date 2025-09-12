< sekcia Ekonomika
Eni a americká delegácia rokovali o posilnení energetických väzieb
Obe strany zopakovali svoju vzájomnú spokojnosť s dohodou, ktorú v júli podpísali spoločnosti Eni a Venture Global.
Autor TASR
Miláno 12. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ talianskej energetickej spoločnosti Eni Claudio Descalzi sa v piatok stretol s americkým ministrom energetiky a ministrom vnútra. USA sa snažia uzavrieť dohody o dodávkach energie, ktoré posilnia ich vplyv v Európe a zároveň oslabia vplyv Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Na sérii stretnutí na okraji konferencie Gastech v Miláne privítal Descalzi amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, ministra vnútra Douga Burguma a amerického veľvyslanca v Taliansku Tilmana Fertittu, s ktorými diskutovali o energetickej bezpečnosti a rozširujúcich sa investíciách spoločnosti Eni v Spojených štátoch, uviedla talianska firma vo vyhlásení.
Obe strany zopakovali svoju vzájomnú spokojnosť s dohodou, ktorú v júli podpísali spoločnosti Eni a Venture Global. Ide o prvú dlhodobú dohodu talianskej skupiny o skvapalnenom zemnom plyne (LNG) s americkým producentom.
Taliansko a USA sa v pondelok (8. 9.) zaviazali prehĺbiť spoluprácu v oblasti energetiky zvýšením dovozu amerického LNG do Talianska s cieľom posilniť odklon Európy od ruského plynu po invázii na Ukrajinu.
Na sérii stretnutí na okraji konferencie Gastech v Miláne privítal Descalzi amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, ministra vnútra Douga Burguma a amerického veľvyslanca v Taliansku Tilmana Fertittu, s ktorými diskutovali o energetickej bezpečnosti a rozširujúcich sa investíciách spoločnosti Eni v Spojených štátoch, uviedla talianska firma vo vyhlásení.
Obe strany zopakovali svoju vzájomnú spokojnosť s dohodou, ktorú v júli podpísali spoločnosti Eni a Venture Global. Ide o prvú dlhodobú dohodu talianskej skupiny o skvapalnenom zemnom plyne (LNG) s americkým producentom.
Taliansko a USA sa v pondelok (8. 9.) zaviazali prehĺbiť spoluprácu v oblasti energetiky zvýšením dovozu amerického LNG do Talianska s cieľom posilniť odklon Európy od ruského plynu po invázii na Ukrajinu.