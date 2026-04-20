Eni objavil pri Indonézii lukratívne ložisko plynu
Pre taliansky energetický koncern je to druhý významný objav zemného plynu v krátkom čase.
Autor TASR
Miláno 20. apríla (TASR) - Taliansky energetický koncern Eni oznámil významný objav plynu pri brehoch Indonézie. Správa z pondelka je tak ďalšou v krátkom čase, keď začiatkom apríla spoločnosť oznámila objav významného ložiska plynu pri pobreží Egypta. Informovala o tom agentúra Reuters.
Firma uviedla, že prieskumný vrt Geliga-1 v bloku Ganal naznačil 5 biliónov kubických stôp plynu (1 stopa = 0,0283 m3) a 300 miliónov barelov kondenzátu (1 barel = 159 litrov). Indonézsky minister energetiky Bahlil Lahadalia v tejto súvislosti uviedol, že vytvoril špeciálny tím s cieľom pomôcť urýchliť rozvoj indonézskych energetických projektov, aby sa s produkciou mohlo začať v roku 2028.
Najnovší objav by tak podľa Lahadaliu mohol firme Eni pomôcť zvýšiť produkciu zemného plynu v Indonézii v roku 2028 na dve miliardy štandardných kubických stôp denne. Spoločnosť, ktorá v Indonézii pôsobí od roku 2001, produkuje v súčasnosti v krajine denne približne 700 miliónov štandardných kubických stôp plynu.
Pre taliansky energetický koncern je to druhý významný objav zemného plynu v krátkom čase. Pred dvomi týždňami oznámila, že v Stredozemnom mori pri pobreží Egypta objavila ložisko, ktoré by podľa predbežných odhadov malo obsahovať zhruba dva bilióny kubických stôp plynu a 130 miliónov barelov kondenzátu.
