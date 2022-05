Eni si otvára účty v eurách a rubľoch, aby mohol platiť za ruský plyn

Miláno 17. mája (TASR) - Taliansky energetický gigant Eni v utorok oznámil, že si otvára v ruskej Gazprom Bank účty v eurách a rubľoch, aby mohol zaplatiť za ruský plyn a splnil požiadavky Moskvy. TASR správu prevzala z AFP.



Zatiaľ nie je jasné, či nebude krok Eni v rozpore so sankciami Európskej únie (EÚ), hoci podľa talianskeho koncernu s nimi "nie je nezlučiteľný." V starostlivo formulovanom vyhlásení Eni uviedol, že otvorenie dvoch účtov v Gazprom Bank má "preventívny základ, keďže termíny na zaplatenie dodávok plynu vypršia v najbližších dňoch."



Moskva požaduje, aby klienti z "nepriateľských krajín" vrátane členských štátov EÚ platili za plyn v rubľoch, čo je spôsob, ako obísť západné finančné sankcie voči ruskej centrálnej banke. Podľa Eni sú jeho kroky "v súlade so súčasným medzinárodným sankčným rámcom" a talianske úrady boli o nich informované.



"K dnešnému dňu Gazprom Export a príslušné ruské federálne orgány potvrdili, že fakturácia a platby sa budú naďalej uskutočňovať v eurách, v mene uvedenej v dodávateľských zmluvách," informovala spoločnosť Eni.



Ruská inštitúcia, ktorá riadi proces zúčtovania, vykoná prevod na ruble do 48 hodín bez akéhokoľvek zapojenia centrálnej banky Ruska. Ak sa konverzie neuskutočnia včas, "nebude to mať žiadny vplyv na dodávky plynu," uviedla talianska spoločnosť.



Európska komisia pred vyhlásením Eni uviedla, že čokoľvek, čo presahuje zaplatenie zmlúv v stanovenej mene, je porušením sankcií.



"Firmy musia platiť zmluvy v mene uvedenej v zmluve," povedal novinárom v Bruseli hovorca Komisie Eric Mamer. "Čokoľvek, čo pôjde nad rámec toho, je v rozpore so sankciami. Nemôžeme byť jasnejší."



Eni však tvrdí, že "nový postup by mal byť neutrálny z hľadiska nákladov aj rizika a nemal by byť nezlučiteľný s existujúcimi sankciami. Platobnú povinnosť je možné splniť transferom sumy v eurách."