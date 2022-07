Eni, Total a Occidental majú s Alžírskom dohodu o ťažbe ropy a plynu

Alžír 19. júla (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni, francúzsky Total, americký Occidental a alžírska skupina Sonatrach podpísali v utorok zmluvu v hodnote 4 miliárd USD (3,95 miliardy eur) o zdieľaní produkcie ropy a zemného plynu v ložisku Berkine na juhovýchode Alžírska. TASR správu prevzala z AFP.



Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbúni hostil v pondelok (18. 7.) talianskeho premiéra Maria Draghiho a uzavrel s ním sériu obchodných dohôd vrátane 25-ročnej zmluvy o dodávkach "významného objemu zemného plynu", keďže Európa hľadá alternatívy k jeho dodávkam z Ruska.



Cieľom dohody je vyprodukovať jednu miliardu barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu, uviedol Sonatrach vo vyhlásení.



Dohoda bola podpísaná na základe alžírskeho zákona o uhľovodíkoch z roku 2019, ktorý umožňuje zdieľanie ťažby so zahraničnými partnermi. Vyvolalo to ostrú kritiku zo strany alžírskej opozície a pouličné protesty pre údajné rozpredávanie národných zdrojov.



Podľa alžírskeho vládneho zdroja severoafrická krajina v najbližších dňoch zvýši export plynu do Talianska o 4 miliardy kubických metrov (m3).



Taliansko nakupuje väčšinu svojho zemného plynu zo zahraničia, pričom približne 45 % jeho dovozu pochádzalo z Ruska. Rím však čoraz viac hľadel na Alžírsko, svojho druhého najväčšieho dodávateľa, aby znížil závislosť od ruského plynu po tom, ako invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala sankcie proti Moskve a zvýšila ceny energií.



Alžírsko je najväčším africkým vývozcom plynu a dodáva približne 11 % zemného plynu spotrebovaného v Európe.



(1 EUR = 1,0131 USD)