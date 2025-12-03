< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Eni uzavrela dohodu o dlhodobých dodávkach LNG do Turecka
Autor TASR
Rím 3. decembra (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni uzavrela s tureckou štátnou firmou BOTAS dlhodobý kontrakt o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa talianskej firmy dohoda rozšíri jej globálne LNG portfólio a posilní prítomnosť na kľúčových medzinárodných trhoch. Kontrakt počíta s tým, že Eni bude od roku 2028 v nasledujúcich desiatich rokoch dodávať štátnemu tureckému prevádzkovateľovi ropovodov a plynovodov BOTAS približne 0,4 milióna ton LNG ročne.
Kontrakt nadväzuje na trojročnú dohodu podpísanú v septembri 2025, ktorá zabezpečuje dodávky v rovnakom objeme od novembra 2025. Ide o prvý dlhodobý predaj LNG spoločnosti Eni do Turecka.
Eni zdôraznila, že kontrakt je v súlade s jej stratégiou rozširovania zákazníckej základne na perspektívnych trhoch a cieľom zvýšiť globálne LNG portfólio na približne 20 miliónov ton ročne do roku 2030. Tento rast má byť podporený projektami v Konžskej republike, Mozambiku, Spojených štátoch, Indonézii a ďalších krajinách.
