Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Ekonomika

Spoločnosť Eni uzavrela dohodu o dlhodobých dodávkach LNG do Turecka

.
Na archívnej snímke z 21. septembra 2019 detail na ťahač na LNG vystavený počas podujatia Deň ekomobility v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok

Podľa talianskej firmy dohoda rozšíri jej globálne LNG portfólio a posilní prítomnosť na kľúčových medzinárodných trhoch.

Autor TASR
Rím 3. decembra (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni uzavrela s tureckou štátnou firmou BOTAS dlhodobý kontrakt o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa talianskej firmy dohoda rozšíri jej globálne LNG portfólio a posilní prítomnosť na kľúčových medzinárodných trhoch. Kontrakt počíta s tým, že Eni bude od roku 2028 v nasledujúcich desiatich rokoch dodávať štátnemu tureckému prevádzkovateľovi ropovodov a plynovodov BOTAS približne 0,4 milióna ton LNG ročne.

Kontrakt nadväzuje na trojročnú dohodu podpísanú v septembri 2025, ktorá zabezpečuje dodávky v rovnakom objeme od novembra 2025. Ide o prvý dlhodobý predaj LNG spoločnosti Eni do Turecka.

Eni zdôraznila, že kontrakt je v súlade s jej stratégiou rozširovania zákazníckej základne na perspektívnych trhoch a cieľom zvýšiť globálne LNG portfólio na približne 20 miliónov ton ročne do roku 2030. Tento rast má byť podporený projektami v Konžskej republike, Mozambiku, Spojených štátoch, Indonézii a ďalších krajinách.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne