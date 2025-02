Lídri EÚ podľa médií naznačili odvetu, ak Trump zavedie nové clá

Brusel 4. januára (TASR) - Reakcie lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ) po pondelňajšom (3. 2.) mimoriadnom samite v Bruseli na možnú obchodnú vojnu so Spojenými štátmi sú jasné - euroblok je v prípade potreby pripravený podniknúť odvetné kroky. Vyplýva to zo súhrnu spravodajstva zverejneného v utorok Európskou redakciou (ENR), sieťou európskych spravodajských agentúr, ktorých súčasťou je aj TASR.



Správy ENR pripomenuli, že nový prezident USA Donald Trump nemá žiadne pochybnosti, že aj EÚ musí očakávať nové americké clá. Trump koncom minulého týždňa oznámil represívne clá vo výške 25 % na dovozy z Mexika a Kanady, desaťpercentné clá na kanadské energie a desaťpercentné clá na všetky čínske dovozy. Sankcie nadobudli účinnosť v utorok. Podobnými opatreniami sa Trump vyhráža aj Únii pre obchodný prebytok s členskými krajinami eurobloku.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ sa stane "pevnosťou", ak USA zavedie clá a spustí obchodnú vojnu.



"Sme pripravení. Ak budeme nespravodlivo alebo svojvoľne napadnutí, EÚ pevne odpovie. Clá zvyšujú náklady pre firmy a poškodzujú pracovníkov a spotrebiteľov. Veľa dobrého v nich nevidíme," odkázala šéfka eurokomisie po neformálnom samite v pondelok večer.



Nemecký kancelár Olaf Scholz zdôraznil, že EÚ ako silná ekonomická oblasť si môže veci organizovať sama. "Môžeme tiež reagovať colnou politikou. Musíme a urobíme to," povedal.



Podobne zareagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď uviedol, že "Európa, ako sila, ktorá si pevne stojí za svojím, by si musela získať rešpekt a zareagovať," povedal na adresu amerických hrozieb.



Švédsky premiér Ulf Kristersson považuje za isté, že EÚ odpovie spoločným hlasom, ale vyjadril nádej, že k zavedeniu ciel nedôjde. "Clá sú v podstate zlé. Schovávať sa za clá je zlá ekonomická politika, na ktorej nikto v dlhodobom horizonte nezarába," skonštatoval a dodal, že sú aj iné krajiny, s ktorými môže 450-miliónová Únia obchodovať. "USA sú dôležité, ale svet je väčší. Existujú dôvody, prečo uzatvárame nové dohody o voľnom obchode medzi Európou a inými veľkými a malými krajinami," vysvetlil.



Luxemburský premiér Luc Frieden označil obchodné konflikty za zlé, ale skonštatoval, že EÚ nie je slabšia ako Spojené štáty. "Ak chce niekto obchodnú vojnu, tak ju dostane," odkázal.



Fínsky premiér Petteri Orpo zdôraznil, že treba rokovať s Trumpom a že EÚ nie je tá, ktorá chce začať vojnu.



Napätie, ktoré spôsobil svojimi vyhláseniami Trump, sa začiatkom týždňa prejavilo v oslabení eura.



ENR upozornila, že ak sa nakoniec Trump rozhodne uvaliť clá na produkty z EÚ, Brusel odpovie zavedením vlastných ciel. Tie by mohli byť zamerané najmä na tovary vyrábané v tých častiach USA, kde má nový prezident svojich najsilnejších priaznivcov a dotkli by sa napríklad dovozu amerického bourbonu, motocyklov či pomarančového džúsu z Floridy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)