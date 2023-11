Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s poklesom cien nehnuteľností

Štrasburg 7. novembra (TASR) - Banky v eurozóne by mali počítať s rizikom ďalšieho poklesu cien nehnuteľností, keď budú pracovať na plánoch rezerv a kapitálu. Vyhlásil to v utorok Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európsky trh s nehnuteľnosťami je pod tlakom po najprudšej a najdlhšej sérii zvyšovania úrokových sadzieb ECB, ktoré sú teraz na rekordných maximách. To viedlo k zdraženiu hypoték a poklesu dopytu aj cien nehnuteľností vo viacerých krajinách, najmä v Nemecku, kde v predchádzajúcej dekáde realitný trh zažíval rozmach vďaka nízkym úrokovým sadzbám. Enria upozornil veriteľov, aby sa pripravili na "ďalšie bolesti".



Súčasné prostredie vyšších úrokových sadzieb by mohlo spôsobiť ďalší tlak na pokles cien nehnuteľností. To sťaží majiteľom komerčných nehnuteľností aj domácnostiam splácanie ich dlhu, povedal Enria v Európskom parlamente.



"Banky by mali zohľadniť tieto riziká pri tvorbe rezerv a plánovaní kapitálu," vyhlásil.



ECB ako najvyšší bankový dohľad v eurozóne stanovuje kapitálové požiadavky pre banky a je známe, že na ne tlačí, aby odložili plány na vyplácanie dividend alebo odkupovanie akcií.



V predchádzajúcom desaťročí, keď boli úrokové sadzby nízke a ECB pumpovala do regiónu hotovosť, smerovali miliardy eur do nehnuteľností, najmä v bohatších európskych krajinách, ako sú Nemecko, Francúzsko a Holandsko.



Náhly nárast inflácie v uplynulých dvoch rokoch prinútil ECB sprísniť menovú politiku, čo ukončilo rast cien nehnuteľností. Developeri sa tak dostali do platobnej neschopnosti, keďže bankové financovanie vysychá, obchody zamŕzajú a ceny klesajú.



Banky v eurozóne obmedzujú prístup k úverom, najmä k hypotékam. A klesá aj dopyt domácností a firiem po pôžičkách, ukazujú údaje ECB.



Enria koncom roka končí vo funkcii predsedu rady pre dohľad a nahradí ho Nemka Claudia Buchová.