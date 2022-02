Naši europoslanci sa nezhodnú pri zaradení plynu a jadra do taxonómie

Na archívnej snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Na snímke europoslanec Robert Hajšel. Foto: teraz.sk

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu doplnením nariadenia o taxonómii povolila zaradenie zemného plynu a jadrovej energie medzi udržateľné zdroje. Toto rozhodnutie bude posudzovať a schvaľovať Európsky parlament (EP), pričom reakcie poslancov na rozhodnutie exekutívy EÚ sa rôznia.Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) označil za dôležité, že eurokomisia nezaradila jadro a plyn medzi prechodné zdroje energií v taxonómii zelených investícií, ale za také, ktoré majú pomôcť v prechode na klimatickú neutralitu.opísal situáciu. V pondelok (31. 1.) telefonoval s eurokomisárkou pre finančné služby Mairead McGuinnessovou, aby ju presvedčil, že tento návrh je krokom späť.skonštatoval Hojsík.Michal Wiezik (PS/RE) uviedol, že EÚ bude potrebovať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality rozsiahle investície a práve taxonómia ich má nasmerovať aj na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Podľa neho však rozpačito pôsobí zaradenie zemného plynu a jadrovej energie medzi zelené aktivity. Tie sú v taxonómii vnímané ako prechodné a investovanie do nich má byť podmienené prísnymi kritériami vo vzťahu k ochrane klímy a bezpečnosti.vysvetlil Wiezik. Na potreby dosiahnutia klimatických cieľov očakáva koncepčné a konzistentné riešenia, ktoré v návrhu EK boli oslabené politickým lobingom na úkor vedeckej exaktnosti.Ivan Štefanec (KDH) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) uviedol, že používanie plynu a atómovej energie je dôležité nielen pre dosiahnutie cieľov znižovania emisií, ale aj pre ceny energií na Slovensku.zdôraznil Štefanec. Pripomenul, že začiatkom tohto týždňa navštívil ITER, projekt výstavby reaktora termonukleárnej fúzie vo francúzskom Cardache.skonštatoval Štefanec.Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) je presvedčený, že Slovensko môže byť so zaradením jadra a zemného plynu medzi prechodné udržateľné zdroje energie spokojné.uviedol Hajšel. Upozornil, že ak raz bude mať Slovensko a EÚ kapacity na výrobu elektriny iba z obnoviteľných zdrojov, potom bude možné jadro pokojne odstaviť.Hajšel si nemyslí, že zaradenie jadra a zemného plynu je víťazstvom jadrovej, plynovej alebo ruskej loby, vníma to ako "víťazstvo pragmatického rozumu". Zaradenie do taxonómie je totiž podmienené prísnymi podmienkami - v prípade jadra je to prevádzkovanie hlbinného úložiska a v prípade plynu výrazná pomoc pri dekarbonizácii.odkázal poslanec.