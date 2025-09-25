< sekcia Ekonomika
ENVI Summit 2025: Budúcnosť obalov, udržateľnosť a AI na jednom mieste
Už 2. októbra sa Ponton v Bratislave stane miestom, kde sa stretnú odborníci z priemyslu, dizajnéri, inovátori a zástupcovia verejnej správy, aby diskutovali o budúcnosti obalov.
Autor OTS
Bratislava 25. septembra (OTS) - Druhý ročník podujatia ENVI Summit prinesie unikátny mix odborného obsahu, interaktívnych zón, praktických workshopov aj vyhlásenia víťazov študentskej súťaže Ekoobal budúcnosti.
„Ekologické obaly nie sú len módnym trendom, sú nevyhnutnosťou. Spotrebitelia očakávajú, že firmy budú robiť kroky smerom k zodpovednému baleniu, čo si vyžaduje inovácie, investície a ochotu meniť zaužívané postupy. Firmy by mali prinášať také riešenia, ktoré sú šetrné k prírode, ale zároveň praktické a ekonomicky udržateľné,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, ktorá podujatie organizuje, a dodáva: „ENVI Summit je miestom, kde sa stretávajú názory zástupcov firiem, dizajnérov a inovátorov, aby spoločne hľadali odpovede na otázky, ktoré sú dnes výzvou pre celý obalový priemysel.“
Účastníci podujatia získajú informácie o najnovších trendoch, dátach a legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvnia výrobcov, retailerov aj spotrebiteľov v najbližších rokoch. Program prinesie globálny pohľad na cirkulárnu ekonomiku, nové technológie, ktoré šetria čas aj planétu. Chýbať nebudú ani praktické tipy, ako premeniť udržateľnosť na konkurenčnú výhodu.
ENVI Summit otvorí britský expert na cirkulárnu ekonomiku a zakladateľ Circuthon Consulting Paul Foulkes-Arellano, jeden z najznámejších propagátorov cirkulárneho myslenia v Európe. Vo svojej prednáške prinesie inšpirácie z celého sveta a ukáže, aké zmeny čakajú obalový priemysel v nasledujúcich rokoch. „Recyklácia síce zohráva dôležitú úlohu, ale často nestačí, lebo hoci je účinná, niekedy je energeticky náročná. Ak chceme skutočnú zmenu, musíme prehodnotiť celý životný cyklus obalu – od jeho návrhu, až pokým sa nestane odpadom. Budúcnosť patrí znižovaniu množstva obalov, ich opätovnému použitiu a materiálom, ktoré nie sú toxické a sú bezpečné pre ľudí aj životné prostredie,“ zdôrazňuje Paul Foulkes-Arellano.
Okrem úvodnej prednášky prinesie ENVI Summit aj sériu panelových diskusií, ktoré sa pozrú na kľúčové výzvy a príležitosti obalového priemyslu z rôznych uhlov pohľadu, a to od správania spotrebiteľov až po technologické inovácie a umelú inteligenciu. Účastníci tak získajú prehľad o tom, čo hýbe trhom dnes a čo ho bude formovať v najbližších rokoch.
Spotrebitelia čoraz viac sledujú, z čoho je obal vyrobený, či sa dá recyklovať a aký má vplyv na životné prostredie. Táto panelová diskusia sa zameria na to, ako tieto zmeny ovplyvňujú značky a ich komunikáciu, a aké nové príležitosti to prinesie pre biznis. Na túto tému budú diskutovať Karol Ponesz, Country Manager zo spoločnosti Mattoni 1873, Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK a Ondrej Gavalda, dizajnér a pedagóg VŠVU Bratislava.
Druhá diskusia priblíži, ako technológie a umelá inteligencia menia obalový priemysel – od navrhovania cez testovanie až po recykláciu. Panelisti budú hovoriť o tom, aké príležitosti prinášajú digitálne nástroje pre optimalizáciu procesov, znižovanie odpadu a hľadanie udržateľných riešení. Zamerajú sa aj na to, ako nové technológie pomáhajú lepšie porozumieť správaniu spotrebiteľov a ako tieto poznatky využiť pri tvorbe nových obalov. V diskusii sa stretnú Jakub Hankovský z prieskumnej agentúry Ipsos, Lukáš Písecký z DIW a Norbert Šulek z Guardian Garden.
Jedným z vrcholov podujatia bude vyhlásenie víťazov prestížnej študentskej súťaže Ekoobal budúcnosti. Súťaž prepája biznis so študentmi dizajnu a environmentálnych odborov, ktorí prinášajú odvážne a inovatívne riešenia pre balenie produktov každodennej spotreby.
„Boli by sme radi, keby sa téma udržateľnosti stala prirodzenou súčasťou obalových návrhov mladých dizajnérov. Teší nás, že už druhý rok sa do súťaže prihlásili naozaj zaujímavé projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre firmy. Práve odvaha a kreativita mladých ľudí môžu posunúť celý priemysel k ekologickým, funkčným a zároveň atraktívnym riešeniam,“ dodáva Hana Nováková z OZV ENVI - PAK.
ENVI Summit 2025 prinesie aj sériu praktických workshopov, vďaka ktorým účastníci odídu s konkrétnymi nástrojmi a nápadmi – od pravidiel, ktoré budú formovať obaly budúcnosti až po prípravu na nové európske pravidlá.
Súčasťou programu budú tiež interaktívne zóny, ktoré umožnia návštevníkom spoznať moderné technológie, trendy v oblasti dizajnu a udržateľných materiálov a zažiť inovácie na vlastnej koži.
ENVI Summit je priestor, kde sa spájajú dáta, inovácie a vízie. Je to stretnutie odborníkov, lídrov biznisu, študentov a inovátorov, ktorí spolu formujú budúcnosť.
Viac informácií a lístky nájdete na www.envisummit.sk.
„Ekologické obaly nie sú len módnym trendom, sú nevyhnutnosťou. Spotrebitelia očakávajú, že firmy budú robiť kroky smerom k zodpovednému baleniu, čo si vyžaduje inovácie, investície a ochotu meniť zaužívané postupy. Firmy by mali prinášať také riešenia, ktoré sú šetrné k prírode, ale zároveň praktické a ekonomicky udržateľné,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, ktorá podujatie organizuje, a dodáva: „ENVI Summit je miestom, kde sa stretávajú názory zástupcov firiem, dizajnérov a inovátorov, aby spoločne hľadali odpovede na otázky, ktoré sú dnes výzvou pre celý obalový priemysel.“
Globálny pohľad na budúcnosť obalov
Účastníci podujatia získajú informácie o najnovších trendoch, dátach a legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvnia výrobcov, retailerov aj spotrebiteľov v najbližších rokoch. Program prinesie globálny pohľad na cirkulárnu ekonomiku, nové technológie, ktoré šetria čas aj planétu. Chýbať nebudú ani praktické tipy, ako premeniť udržateľnosť na konkurenčnú výhodu.
ENVI Summit otvorí britský expert na cirkulárnu ekonomiku a zakladateľ Circuthon Consulting Paul Foulkes-Arellano, jeden z najznámejších propagátorov cirkulárneho myslenia v Európe. Vo svojej prednáške prinesie inšpirácie z celého sveta a ukáže, aké zmeny čakajú obalový priemysel v nasledujúcich rokoch. „Recyklácia síce zohráva dôležitú úlohu, ale často nestačí, lebo hoci je účinná, niekedy je energeticky náročná. Ak chceme skutočnú zmenu, musíme prehodnotiť celý životný cyklus obalu – od jeho návrhu, až pokým sa nestane odpadom. Budúcnosť patrí znižovaniu množstva obalov, ich opätovnému použitiu a materiálom, ktoré nie sú toxické a sú bezpečné pre ľudí aj životné prostredie,“ zdôrazňuje Paul Foulkes-Arellano.
Silný odborný program aj nové pohľady na obaly
Okrem úvodnej prednášky prinesie ENVI Summit aj sériu panelových diskusií, ktoré sa pozrú na kľúčové výzvy a príležitosti obalového priemyslu z rôznych uhlov pohľadu, a to od správania spotrebiteľov až po technologické inovácie a umelú inteligenciu. Účastníci tak získajú prehľad o tom, čo hýbe trhom dnes a čo ho bude formovať v najbližších rokoch.
Panelová diskusia: Správanie spotrebiteľov – skrytá príležitosť pre biznis
Spotrebitelia čoraz viac sledujú, z čoho je obal vyrobený, či sa dá recyklovať a aký má vplyv na životné prostredie. Táto panelová diskusia sa zameria na to, ako tieto zmeny ovplyvňujú značky a ich komunikáciu, a aké nové príležitosti to prinesie pre biznis. Na túto tému budú diskutovať Karol Ponesz, Country Manager zo spoločnosti Mattoni 1873, Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK a Ondrej Gavalda, dizajnér a pedagóg VŠVU Bratislava.
Panelová diskusia: AI a technologické inovácie v obalovom priemysle
Druhá diskusia priblíži, ako technológie a umelá inteligencia menia obalový priemysel – od navrhovania cez testovanie až po recykláciu. Panelisti budú hovoriť o tom, aké príležitosti prinášajú digitálne nástroje pre optimalizáciu procesov, znižovanie odpadu a hľadanie udržateľných riešení. Zamerajú sa aj na to, ako nové technológie pomáhajú lepšie porozumieť správaniu spotrebiteľov a ako tieto poznatky využiť pri tvorbe nových obalov. V diskusii sa stretnú Jakub Hankovský z prieskumnej agentúry Ipsos, Lukáš Písecký z DIW a Norbert Šulek z Guardian Garden.
Ekoobal budúcnosti: nové talenty, nové nápady
Jedným z vrcholov podujatia bude vyhlásenie víťazov prestížnej študentskej súťaže Ekoobal budúcnosti. Súťaž prepája biznis so študentmi dizajnu a environmentálnych odborov, ktorí prinášajú odvážne a inovatívne riešenia pre balenie produktov každodennej spotreby.
„Boli by sme radi, keby sa téma udržateľnosti stala prirodzenou súčasťou obalových návrhov mladých dizajnérov. Teší nás, že už druhý rok sa do súťaže prihlásili naozaj zaujímavé projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre firmy. Práve odvaha a kreativita mladých ľudí môžu posunúť celý priemysel k ekologickým, funkčným a zároveň atraktívnym riešeniam,“ dodáva Hana Nováková z OZV ENVI - PAK.
Workshopy a interaktívne zóny
ENVI Summit 2025 prinesie aj sériu praktických workshopov, vďaka ktorým účastníci odídu s konkrétnymi nástrojmi a nápadmi – od pravidiel, ktoré budú formovať obaly budúcnosti až po prípravu na nové európske pravidlá.
Súčasťou programu budú tiež interaktívne zóny, ktoré umožnia návštevníkom spoznať moderné technológie, trendy v oblasti dizajnu a udržateľných materiálov a zažiť inovácie na vlastnej koži.
Miesto, kde vznikajú riešenia
ENVI Summit je priestor, kde sa spájajú dáta, inovácie a vízie. Je to stretnutie odborníkov, lídrov biznisu, študentov a inovátorov, ktorí spolu formujú budúcnosť.
Viac informácií a lístky nájdete na www.envisummit.sk.