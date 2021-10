Bývalý sklad pohonných látok odstránia za viac ako 6 miliónov eur

Trstená 15. októbra (TASR) - Bývalý sklad pohonných látok Hámričky pri Trstenej, jednu z najstarších environmentálnych záťaží z priemyselnej výroby na Slovensku, by mali odstrániť do konca roka 2023. Náklady na likvidáciu budú vyše 6,43 milióna eur, 85 percent sa uhradí z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšná suma sa vyplatí zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Katarína Matejková.



"Rezort hospodárstva je pripravený sanovať environmentálne zaťažené priemyselné lokality a prispieť tak k ochrane zdravia obyvateľov a životného prostredia," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.



Dodal, že rozhodnutím vlády bolo MH SR určené ako rezort zodpovedný za odstránenie tejto záťaže. "Ako aj záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru a Bardejov – areál podniku JAS, kde sa momentálne aktualizuje analýza rizika a prípravné fázy sanácie znečisteného územia," uviedol Galek.



V lokalite Hámričky pri Trstenej bola podľa Matejkovej rafinéria petrolejov. "Fungovala od roku 1906. Hlavnú výrobnú činnosť skončila v roku 1927, pričom príležitostne sa využívala ešte do roku 1944. Od roku 1945 do 90. rokov minulého storočia areál slúžil ako sklad pohonných látok a ako obchodný terminál štátneho podniku Benzinol. Podzemné nádrže a rozvody rafinérie nikdy nezlikvidovali" pripomenula.



"Únik znečisťujúcich látok súvisel s povodňami na tomto území a bol zapríčinený aj zámerne povstalcami počas Slovenského národného povstania (SNP). V snahe zabrániť zneužitiu ropných látok nepriateľom, povstalci radšej volili ich vypustenie do rieky Oravice. Podľa analýzy rizika uvedenej lokality z roku 2015 je táto oblasť evidovaná ako záťaž s preukázaným environmentálnym a zdravotným rizikom," vysvetlila hovorkyňa rezortu hospodárstva.



Po ukončení obchodnej činnosti Benzinolu zmenila lokalita vlastníka. "Súčasný majiteľ pokračuje v prevádzke areálu, časť využíva pre potreby špedičnej firmy a časť ako skladové priestory. Sanácia lokality sa uskutoční počas plnej prevádzky a po dohode s majiteľom areálu v dvoch fázach. Sanačné práce bude robiť na základe verejného obstarávania skupina dodávateľov tvorená spoločnosťami MM REVITAL a HES-COMGEO, zhotoviteľom odborného geologického dohľadu je HGM-Žilina," dodala Matejková.



Najviac kontaminovanú zeminu vyťažia a odvezú na biodegradačnú plochu, kde ropné znečistenie odstránia biologickým rozkladom mikroorganizmami. "Zostávajúci objem kontaminovanej zeminy bude sanovaný na lokalite metódou premývania zeminy vodou s prísadou detergentu, prípadne inou účinnou látkou. Znečistenú podzemnú vodu budú odčerpávať a čistiť, prípadné ropné látky na hladine podzemnej vody budú zachytávať kalovým čerpadlom. Po ukončení celej sanácie bude ešte posanačný monitoring," konkretizovala hovorkyňa rezortu hospodárstva.