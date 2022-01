Na snímke zľava riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému Mária Trčková a minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) počas tlačovej konferencie pri príležitosti oficiálneho spustenia zálohového systému na Slovensku v Bratislave 3. januára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 3. januára (TASR) - Cena nápoja bude v obchodoch uvedená bez 15-centovej zálohy. Distribútor musí zo zákona uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohy obalu, ktorá sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladnici. V pondelok to na tlačovej konferencii uviedla riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai.Do júna tohto roka bude platiť prechodné obdobie, keď budú môcť ľudia v obchodoch nájsť nápojové obaly aj bez označenia veľkého písmena "Z" v šípkach. Tie sa zálohovať nemôžu, upozornila Morvai s tým, že nezálohované obaly patria do žltého kontajnera.poukázal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).Do zálohomatu by sa mali vracať nepokrčené a nepoškodené obaly. Morvai hovorí, že ľudia sa postupne naučia, či zálohomat zoberie aj mierne pokrčenú fľašu. Ak by ju automat nevzal, môžu ju vyhodiť do žltého kontajnera na plast, vysvetlila.Správca zároveň ľuďom odporúča, aby vracali PET fľaše spolu s vrchnákom.poznamenala Morvai. Zálohovanie nebráni zbierať vrchnáky na charitu, ale podľa Budaja to je náročný spôsob zbierania finančných prostriedkov. Morvai deklarovala, že správca bude v budúcnosti spolupracovať s distribútormi a výrobcami na charitatívnych projektoch pre ľudí v núdzi.Na Slovensku je do zálohovania obalov zapojených viac ako 2000 odberných miest. Počas roka by mali pribudnúť aj ďalšie, informovala Morvai. Doplnila, že od začiatku februára zverejní správca systému mapu, kde budú odberné miesta vyznačené.Envirorezort bude podľa Budaja monitorovať zber obalov. Ak by správca nedodržal 90-percentnú separáciu do roku 2025, bude musieť platiť vysoké pokuty, priblížil.Budaj zároveň povedal, že plastové fľaše a plechovky často končili voľne pohodené v prírode. Zavedením zálohovania tak podľa neho odtiaľ zmiznú. Na jar chce v spolupráci so správcom zálohového systému, krajmi a samosprávami začať polročnú akciu na vyzbieranie odpadu z prírody.Zálohované fľaše a plechovky budú označené veľkým písmenom "Z" v šípkach, ktorý bude v blízkosti čiarového kódu spolu s textom "zálohované". Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.