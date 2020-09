Jesenné upratovanie v Trenčíne sa začne koncom septembra

Trenčín 22. septembra (TASR) – Jesenné upratovanie v Trenčíne sa začne počas poslednej septembrovej soboty, potrvá sedem týždňov a ukončia ho v novembri. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



„Upratovanie sa začne na sídlisku Juh. Kontajnery na odkladanie odpadu budú na stanovištiach umiestnené podľa harmonogramu. Jeden kontajner bude slúžiť výhradne na konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne, čiže na biologicky rozložiteľný odpad, druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané,“ uviedla hovorkyňa.



Do veľkoobjemových kontajnerov podľa nej nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Tie možno vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen. Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.



„Prosíme o dodržiavanie účelu kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen a mestskej polície. Prísne zakázané je vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1500 eur,“ zdôraznila Ságová.