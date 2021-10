MŽP navrhne úpravu podmienok kompenzácie pre priemyselné podniky

Bratislava 2. októbra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravilo novú legislatívu, ktorá navrhuje jasnejšiu definíciu podmienok kompenzácie nepriamych nákladov v dôsledku rastu cien silovej elektriny pre priemyselné podniky. Ako TASR informoval tlačový odbor envirorezortu, novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami pôjde v najbližšom období do medzirezortného pripomienkového konania.



„Jedným zo spôsobov, ktorým štát kompenzuje priemyslu nepriame náklady v dôsledku vysokého rastu cien silovej elektriny, je využitie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré upravuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami,“ vysvetlil envirorezort. Súčasná legislatíva hovorí o rozdelení, kde je na kompenzáciu nepriamych nákladov určených 25 percent z výnosov z predaja emisných kvót formou dražby. V roku 2020 Environmentálny fond vyplatil desiatim oprávneným príjemcom celkovo štyri milióny eur.



Nová legislatíva má priniesť jasnejšie podmienky kompenzácie nepriamych nákladov aj garanciu lepšej predvídateľnosti. Priestor na vyjadrenie k novele zákona dostanú všetky ministerstvá aj priemysel. „MŽP SR tiež presadzuje transparentnejšie využívanie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré majú byť použité na environmentálne účely s cieľom zmierniť dôsledky zmeny klímy,“ dodal envirorezort. Podpora má smerovať predovšetkým do znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov energie, zalesňovania, zachytávania uhlíka či lepšieho využívania nízkoemisných foriem dopravy.



O zmene kompenzácie nepriamych nákladov z Environmentálneho fondu hovoril vo štvrtok (30. 9.) počas návštevy hlinikárne Slovalco v Žiari nad Hronom aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Podľa jeho slov je potrebné, aby to, čo priemysel do Envirofondu dá, štát do priemyslu vrátil späť. Reagoval tak na avizované utlmovanie výroby v Slovalcu, kde pre rast cien silovej elektriny už odstavili 14 z 226 pecí a ďalších 11 plánujú odstaviť v týchto dňoch.



MŽP SR v reakcii na vyjadrenia predsedu parlamentu pre TASR uviedlo, že cieľom Environmentálneho fondu je predovšetkým podpora opatrení, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. „Užívanie Environmentálneho fondu na dotovanie podnikateľov je v istej miere možné, ale nie je to bankomat, do ktorého si možno načrieť. Miera použitia financií pre podniky, ktoré napravia svoje dovtedajšie škodlivé pôsobenie, respektíve pre podniky, ktoré trpia vysokou spotrebou energie, je stanovená európskou smernicou,“ poznamenal envirorezort.