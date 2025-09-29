< sekcia Ekonomika
Politik CDU vyzýva na prehodnotenie cieľa klimatickej neutrality
Berlín 29. septembra (TASR) - Nemecko by malo prehodnotiť svoj ciel dosiahnutia úplnej klimatickej neutrality do roku 2045. V rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Die Welt to uviedol Tilman Kuban, hovorca poslaneckej frakcie bloku CDU/CSU pre európsku politiku v Bundestagu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Bude stačiť, ak budeme do roku 2045 klimaticky neutrálni na 80 % a výmenou za to si zachováme prosperitu a demokraciu. Z pohľadu globálnych štandardov je to stále veľmi ambiciózne,“ uviedol Kuban. Až potom „by sme mali opäť diskutovať o tom, ako naložiť so zostávajúcimi 20 percentami“, dodal predstaviteľ Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza.
V roku 2021 nemecký ústavný súd rozhodol, že politika v oblasti ochrany klímy musí byť ambicióznejšia v záujme ochrany práv budúcich generácií. Vtedajšia vládna koalícia pod vedením kancelárky Angely Merkelovej následne sprísnila klimatické ciele. Zákon o ochrane klímy teraz stanovuje, že Nemecko musí do roku 2030 znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 65 % v porovnaní s rokom 1990. S dosiahnutím klimatickej neutrality, teda stavu, keď krajina nebude vypúšťať viac skleníkových plynov, ako ich dokáže zachytiť, sa počíta do roku 2045.
„Kľúčovou otázkou je, či svet naozaj skončí len preto, že v Nemecku stále beží niekoľko uhoľných pecí na výrobu ocele, alebo preto, že po cestách stále jazdí niekoľko áut so spaľovacími motormi a každý dom možno ešte nie je úplne zateplený,“ poznamenal Kuban. Politik odkázal aj na diskusiu o zmiernení klimatických cieľov EÚ, ktorá sa vedie vo Francúzsku, Poľsku alebo Taliansku, pričom zdôraznil, že Nemecko by sa v tejto otázke nemalo izolovať. „Ochrana klímy na 80 % s prosperitou a demokraciou je lepšia ako na 100 % s prázdnymi výrobnými halami,“ uzavrel Kuban.
