Rakúsko podporuje diskusiu o klimatických cieľoch EÚ do roku 2040
Európska komisia (EK) začiatkom júla navrhla znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2040 o 90 % v porovnaní s rokom 1990.
Autor TASR
Viedeň 10. septembra (TASR) - Rakúsky minister životného prostredia Norbert Totschnig sa vyslovil za „širokú diskusiu“ o klimatických cieľoch Európskej únie (EÚ) do roku 2040. Ciele je potrebné prerokovať aj na úrovni Európskej rady, v ktorej zasadajú lídri členských štátov, povedal v stredu minister a pripomenul, že Rada schválila aj klimatický cieľ na rok 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rozhodnutie o cieli na rok 2040 má „veľmi široký vplyv na hospodárstvo, obyvateľstvo a pracovné miesta“, uviedol Totschnig. Európska komisia (EK) začiatkom júla navrhla znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2040 o 90 % v porovnaní s rokom 1990. Tento ciel je založený na vedeckých poznatkoch, napriek tomu je však potrebné umožniť širokú diskusiu, pretože „nakoniec ide o to, aby sa spoločne pracovalo na plnení cieľov a aby sa aj realizovali“, vysvetlil minister, pričom zdôraznil, že tento postup je „absolútne pochopiteľný“ a „nevyhnutný“.
Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a ďalšie členské štáty EÚ sa zasadzujú za to, aby sa hlasovanie neuskutočnilo podľa plánu na najbližšom zasadnutí ministrov životného prostredia 18. septembra v Bruseli, ale na októbrovom samite lídrov EÚ. Na zasadnutiach Rady sa uplatňuje princíp jednomyseľnosti, čo znamená, že nové klimatické ciele by mohla zablokovať už jedna členská krajina.
