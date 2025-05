Organizácia: SR potrebuje plán na nezávislosť od fosílnych palív

Bratislava 9. mája (TASR) - Potreba znižovania závislosti od fosílneho plynu nie je žiadna novinka, rovnako ako ani to, že Európska únia (EÚ) bude vyžadovať odstrihnutie sa od ruského plynu a iných zdrojov. Klimatická koalícia na to upozornila v reakcii na kritické vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) k plánu EÚ ukončiť dovoz fosílnych palív z Ruskej federácie.



Pripomenula, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou závislosťou od fosílneho plynu v Európe, navyše je táto závislosť ekonomicky nevýhodná. Koalícia sa pritom odvoláva na údaje Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA), podľa ktorých zo Slovenska odišlo od začiatku ruskej agresie na Ukrajine viac ako 14 miliárd eur za nákup fosílneho plynu a ropy.



„Odpoveďou nemá byť len diverzifikácia dovozu z iných krajín, ale najmä znižovanie slovenskej energetickej náročnosti a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov,“ zdôraznila koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.



Juraj Melichár z Priateľov Zeme - CEPA pripomenul v tejto súvislosti využívanie geotermálnej energie v Kežmarku, Galante, Šali, projekt v Košiciach či využívanie slnečnej energie a tepelných čerpadiel v Prievidzi. „Tieto príklady ukazujú, že miestne obnoviteľné zdroje môžu stabilizovať ceny energií aj pri geopolitických výkyvoch,“ zdôraznil.



Predseda vlády v stredu (7. 5.) kritizoval návrh Európskej komisie na úplné ukončenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie. Fico upozornil, že Slovensko uznáva strategický cieľ znižovať energetickú závislosť Európskej únie od tretích krajín, komisiou predstavený návrh by však podľa neho poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.