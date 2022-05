NESPRÁVNE VYTRIEDENÝ ODPAD: Švajčiara môžu aj pokutovať

Bratislava 21. mája (TASR) - Pri nesprávnom vytriedení môže byť Švajčiar pokutovaný a odpad mu nevyvezú. Vo Švajčiarsku je rozšírený systém predplatených zberných vriec, zvýšila sa tým recyklácia. Pre TASR to uviedla Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. V týchto dňoch sa uskutočňuje návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej vo Švajčiarsku.



Vrecia na zber odpadu si Švajčiari môžu zakúpiť v obchodoch. "Sú potlačené logom spaľovne, ktorá pokrýva spádovú oblasť. Vrecia sú väčšinou farebne odlíšené v závislosti od toho, či sú určené na zmesový alebo triedený odpad, prípadne bioodpad," opisuje Kretter. Dodáva, že odpad odvezú iba vtedy, ak sa nachádza v správnom vreci s potlačou.



Cena vreca zahŕňa náklady na zber, prepravu a zhodnotenie, respektíve zneškodnenie odpadu. Suma za zberné vrecia je regulovaná švajčiarskou vládou, ktorá stanovuje minimálnu a maximálnu výšku, tvrdí Kretter. Analytik portálu Euractiv Michal Hudec pre TASR poukázal na to, že cena vriec závisí od ich veľkosti. Zaujímavosťou je, že sú pomerne drahé (od 24 eur), čo spôsobilo, že sa často kradnú," uviedol Hudec. Z tohto dôvodu nie sú umiestnené na regáloch a ľudia si ich musia vypýtať pri pokladnici.



"V krajine sa zavedením systému predplatných vriec významne zvýšila miera recyklácie komunálneho odpadu a znížila sa ročná produkcia zmesového odpadu," skonštatovala Kretter.



Zber komunálnych odpadov sa podľa Kretter najčastejšie realizuje kombináciou štandardného uličného zberu vriec a zberných nádob, ktoré majú obyvatelia pri domoch, a donáškového zberu do zberných dvorov. Štandardným uličným zberom sa zbiera zmesový komunálny odpad a bioodpad. "Obyvatelia platia podľa toho, koľko zmesového odpadu vyprodukujú," podotkla Kretter.



Zmesový komunálny odpad, ktorý sa zbiera do kontajnerov, sa váži priamo pri vysýpaní kontajnera. Kretter vysvetlila, že každý kontajner je vybavený čipom, ktorý sa zosníma a identifikuje majiteľa.



Triedený odpad, ako napríklad PET fľaše, baterky, žiarovky, kartóny, elektroodpad, odovzdávajú Švajčiari na zberný dvor, do vyhradených zberných nádob v supermarketoch, na iných určených zberných miestach alebo podľa kalendára v presne určený deň vyložia odpad pred dom. "Systém triedenia je stanovený na celoštátnej úrovni, ale veľa vecí sa prispôsobuje lokálnym pomerom, napríklad kapacita a vek spaľovne, veľkosť spádovej oblasti, prevažujúci typ odpadu a podobne. A môže sa líšiť v závislosti od jednotlivých kantónov," uviedla Kretter.