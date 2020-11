Generálny riaditeľ SVP navrhol uzatvoriť memorandum o spolupráci s ŠOP

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chcú užšie spolupracovať. Týkať by sa to malo trvalo udržateľnej starostlivosti, revitalizácie a ochrany vodných tokov, ale aj realizácie spoločných projektov či vzájomnej podpory a propagácie. Na tohtotýždňovom stretnutí sa na tom zhodli riaditelia oboch organizácií. ŠOP o tom informovala na webovej stránke.



Hlavnou témou stretnutia bola výmena informácií o súčasnej situácii oboch organizácií a možná spolupráca na jej riešení. Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok navrhol uzatvorenie memoranda o spolupráci. Zakotvili by sa v ňom možnosti prehĺbenia kooperácie medzi nimi.



"S pánom riaditeľom sme na stretnutí, okrem iného, riešili aj spoluprácu na projekte na ochranu Chránených vtáčích území Horná Orava, Kráľová a Sĺňava, ktorý aktuálne pripravuje ŠOP SR,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska. Dodal, že je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu na kvalitatívne vyššej úrovni než to bolo v minulosti a predchádzať tak prípadným nedorozumeniam.