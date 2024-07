Taraba oceňuje výzvu Slovenskej lesníckej komory o obnove lesov

Bratislava 29. júla (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) víta a podporuje výzvu Slovenskej lesníckej komory (SLK) na vykonávanie obnovy a ochrany lesov. Spoločne s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) pripravujú národný projekt asanácie a výsadby lesov, ktoré svojou skladbou budú odolné voči klimatickej zmene. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.



Politika dlhodobej a neodbornej ochrany lesov podľa Tarabu spôsobila výraznú degradáciu vitality lesov. Tvrdí, že o systémovom zlyhávaní starostlivosti o les hovoria aj merania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. "Slovenské monokultúrne smrekové lesy trpia, vysychajú a miznú nám pred očami. Merania jednoznačne dokazujú, že množstvo zachytávaného oxidu uhličitého klesá a naše lesy strácajú vitalitu. My sa tomu nečinne prizerať nemienime," poznamenal Taraba.



Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s agrorezorom, Lesmi SR, Národným lesníckym centrom, správami národných parkov a Environmentálnym fondom predloží vláde na schválenie národný projekt asanácie a výsadby lesov tak, ako to odporúčajú odborníci. Národné parky identifikujú na základe národného projektu zóny, v ktorých je nevyhnutné pristúpiť k takejto výsadbe. "Aktivistom už viac nedovolíme ničiť slovenské lesy. Je to naše národné bohatstvo a politika aktívnej sanácie bude v popredí národnej stratégie ochrany a obnovy lesov," povedal Taraba.



SLK v pondelok upozornila na mimoriadne vážnu situáciu v lesoch na Horehroní, Orave, Muránskej planine, v Nízkych a Vysokých Tatrách a ďalších oblastiach Slovenska. Tieto územia ukazujú systémové zlyhanie riadenia a starostlivosti o lesné porasty. Vyzýva preto ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva na niekoľko systémových zmien. Urýchliť by sa napríklad malo zintenzívnenie prác na likvidácii existujúcich kalamít. Taktiež by sa mohla podľa SLK upraviť legislatíva, ktorá zjednoduší procesy súvisiace s nahlasovaním a evidenciou kalamity.