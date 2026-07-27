< sekcia Ekonomika
V Modre dokončili revitalizáciu verejných priestorov v Lipovej aleji
Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Programu Slovensku.
Autor TASR
Bratislava/Modra 27. júla (TASR) - Obnova verejných priestorov v Lipovej aleji na Dolnej ulici v meste Modra je hotová. „Výsledkom je kultivovaný verejný priestor, ktorý rešpektuje historický charakter tejto lokality a zároveň prináša kvalitnejšie a udržateľnejšie riešenia,“ oznámila samospráva na sociálnej sieti.
Priblížila, že v rámci projektu sa v Lipovej aleji realizovali sadové úpravy vrátane ošetrenia a výsadby zelene. „Doplnilo sa verejné osvetlenie a pôvodné asfaltové povrchy nahradili vodopriepustné spevnené plochy z mlatu a žulovej dlažby,“ spresnilo mesto.
Upozornilo, že súčasťou obnovy boli aj vodozádržné opatrenia. „V týchto dňoch sú už osadené lavičky a vysiata nová tráva, ktorá sa v najbližších týždňoch postupne zazelená a dotvorí celkový vzhľad aleje,“ informovala Modra na sociálnej sieti.
Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Programu Slovensku. Sadové úpravy za 41.477,74 eura s DPH realizovala vysúťažená spoločnosť GreeDream, spevnené plochy za 289.082,73 eura s DPH spoločnosť Metrostav.
Priblížila, že v rámci projektu sa v Lipovej aleji realizovali sadové úpravy vrátane ošetrenia a výsadby zelene. „Doplnilo sa verejné osvetlenie a pôvodné asfaltové povrchy nahradili vodopriepustné spevnené plochy z mlatu a žulovej dlažby,“ spresnilo mesto.
Upozornilo, že súčasťou obnovy boli aj vodozádržné opatrenia. „V týchto dňoch sú už osadené lavičky a vysiata nová tráva, ktorá sa v najbližších týždňoch postupne zazelená a dotvorí celkový vzhľad aleje,“ informovala Modra na sociálnej sieti.
Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Programu Slovensku. Sadové úpravy za 41.477,74 eura s DPH realizovala vysúťažená spoločnosť GreeDream, spevnené plochy za 289.082,73 eura s DPH spoločnosť Metrostav.