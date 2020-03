Zelený Merkúr patrí tento rok spoločnosti Thermo/Solar

Banská Bystrica/Slovenská Ľupča 3. marca (TASR) - Spoločnosť Thermo/Solar zo Žiaru nad Hronom, ktorá sa zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie, sa stala víťazom súťaže Zelený Merkúr, zameranej na environmentálne správanie sa firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Cenu víťazovi a ostatným oceneným odovzdali v utorok na hrade v Slovenskej Ľupči.



Stalo sa tak počas verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktorá je spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vyhlasovateľom súťaže. Jej partnerom bol aj BBSK.



Najvyššie ocenenie súťaže získala spoločnosť Thermo/Solar zo Žiaru nad Hronom nielen za neustálu inováciu výrobkov s cieľom zlepšiť ich kvalitu a predĺžiť životnosť, ale aj za ekologizáciu výroby a prevádzky celej firmy, ako i za školiacu, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie.



"Táto cena vyjadruje vzťah našej spoločnosti k životnému prostrediu a k budúcnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie," povedal TASR konateľ a riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas. "Naše výrobky sú maximálne ekologické. Vyrábame ich ekologickou cestou a snažíme sa tiež, aby aj po ich výrobe ostali minimálne stopy na životnom prostredí, to znamená, aby boli maximálne recyklovateľné," dodal.



Druhé miesto v súťaži si prevzala miestna firma Elektro Recycling Slovenská Ľupča, zaoberajúca sa spracovaním elektroodpadov a prenosných batérií, a na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Tubapack Žiar nad Hronom, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a plnením hliníkových a laminátových túb a potlačou laminátových fólií. Ocenenie jej patrí za výrobu unikátnej tuby, ktorá je spolu s uzáverom vyrobená zo 100-percentného recyklovaného hliníka.



Ako TASR povedal riaditeľ SAŽP Richard Müller, cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.



V budúcnosti chcú do tejto súťaže priniesť aj témy, ktoré sa týkajú obehovej ekonomiky, a tiež témy, ktoré presadzuje Európska komisia v oblasti zelenej ekologickej dohody.