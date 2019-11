Zemný plyn ponúka rýchly spôsob, ako znížiť emisie v ovzduší

Bratislava 28. novembra (TASR) - Zemný plyn ponúka najrýchlejší spôsob, ako znížiť emisie prachových častíc a skleníkových plynov z vykurovania, energetiky a dopravy v ovzduší. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský. Reagoval tak na prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej na medzinárodnej konferencii Clean Air Forum, kde upozornila na zlú situáciu v oblasti kvality ovzdušia.



Slovensko je druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou po Holandsku, čo sa týka miery plynofikácie obytných sídiel, uviedol Kvasňovský. Zemný plyn prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 percentách slovenských miest a obcí. V nich žije viac ako 94 percent populácie Slovenska. "Je dôležité uvedomiť si fakt, že emisie oxidu uhličitého sa dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto uhlia a dreva, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete," povedal riaditeľ.



Ďalej vysvetľuje, že pri využití zemného plynu sa do ovzdušia dostane o 99,9 percenta menej škodlivých častíc v porovnaní s pevnými palivami.



Zväz upozorňuje aj na to, že vo veľkých slovenských mestách je za znečistené ovzdušie zodpovedná doprava a naftový pohon áut. Na viacerých miestach v Bratislave aktivisti zaznamenali zvýšené hodnoty ultra jemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. "Ide o alarmujúci stav, ktorý sa dlhodobo nerieši," tvrdí zväz.



Riešením je podľa Kvasňovského podpora alternatívnych pohonov pre automobily a autobusy. Ide o autá na elektrický pohon a tiež aj na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG). "Tieto pohony sú prakticky bezemisné a ich rozšírenie dokáže dramaticky zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách," poznamenal Kvasňovský. Zväz preto vyzval, aby sa dotačné programy využili nielen pre elektromobily, ale aj pre autá s pohonom na CNG a LNG.