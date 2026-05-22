Envirofond: Energeticky náročné podniky môžu získať takmer 36 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Energeticky náročné podniky na Slovensku môžu získať takmer 35,65 milióna eur na kompenzáciu minuloročných nákladov spojených s cenami elektrickej energie. Výzvu tento týždeň zverejnil Environmentálny fond na svojej stránke.
Oprávnenými žiadateľmi sú podniky z energeticky náročných sektorov, napríklad výroba železa, ocele, ferozliatin, hliníka, medi, cementu, papiera, celulózy, vodíka či rafinovaných ropných produktov. Štát im môže spätne preplatiť najviac 75 % oprávnených nepriamych nákladov, ktoré im v súvislosti s nákupom elektrickej energie vznikli v priebehu kalendárneho roka 2025. Žiadosti musia firmy predložiť najneskôr do 20. júla.
Cieľom tejto štátnej pomoci je zmierniť priemyselným podnikom dôsledky európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Ide o situácie, keď sa náklady na emisie skleníkových plynov premietajú do cien elektriny, čo znevýhodňuje domácich výrobcov. Dotácie sú určené pre odvetvia, pri ktorých hrozí takzvaný únik uhlíka, teda riziko, že by firmy pre vysoké ceny energií presunuli svoju produkciu mimo Európskej únie.
V predchádzajúcom roku Envirofond vyplatil 35,54 milióna eur celkovo deviatim podnikom. Najväčší objem prostriedkov získala spoločnosť Mondi SCP, ktorej fond schválil kompenzáciu vo výške takmer 12,49 milióna eur, a oceliarne U. S. Steel Košice so sumou presahujúcou 11,36 milióna eur. Miliónové dotácie išli aj pre Fortischem (4,52 milióna eur), OFZ (3,05 milióna eur), Železiarne Podbrezová (1,85 milióna eur) a Metsa Tissue Slovakia (1,17 milióna eur). Zostávajúcu časť balíka si rozdelili firmy SHP Harmanec, Kovohuty a SHP Slavošovce.
