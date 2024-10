Environmentalisti kritizujú návrh predložený rezortom hospodárstva

Bratislava 28. októbra (TASR) - Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko ostro kritizujú návrh Aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021-2030, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Dokument obsahuje závažné nedostatky v oblasti klimatických cieľov, ktoré ohrozujú budúcnosť Slovenska, fungovanie podnikov, firiem a bežných občanov, uviedli v pondelok environmentálne organizácie.



Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko zároveň upozornili, že INEKP bol vypracovaný bez dostatočných konzultácií s verejnosťou a odborníkmi, čo výrazne znižuje jeho kvalitu a legitímnosť. Ak nebudú jeho zásadné nedostatky odstránené, dokument podľa nich nesplní svoje základné poslanie, a to byť sprievodcom na ceste k prosperujúcej bezuhlíkovej spoločnosti.



"Návrh má niekoľko nedostatkov. Jedným je podpora fosílnych palív. Dokument nielenže neobsahuje dostatočne ambiciózny plán na postupné vyradenie fosílnych palív, ale paradoxne navrhuje ich ďalší rozvoj vrátane verejných dotácií. Tento prístup je v priamom rozpore so záväzkami Slovenska v rámci Parížskej dohody a klimatickými cieľmi Európskej únie (EÚ)," povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková.



Plán má podľa organizácií aj nedostatočné ciele na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Okrem nízkych ambícií v ňom chýba konkrétny postup a dostatočné opatrenia, ako výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej bilancii Slovenska, ktoré by malo v tejto oblasti v porovnaní s inými krajinami EÚ zaostávať.



"Slovensko má nevyužitý potenciál v rozvoji fotovoltiky, veternej a geotermálnej energie, no vláda odmieta zvýšiť svoje ambície na ich rozvoj. Odmietaním obnoviteľných zdrojov a rozvoja energetických komunít necháva obyvateľstvo, samosprávy a firmy napospas krízam, akou bola energetická kríza z minulých rokov," uviedla koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.



Organizácie upozornili taktiež na to, že plán neprináša jasný a efektívny prístup k riešeniu energetickej chudoby, ktorá podľa nich postihuje čoraz viac domácností. V návrhu chýbajú konkrétne opatrenia a finančné nástroje na zmiernenie tohto problému, čo znamená, že zraniteľné skupiny obyvateľstva môžu byť ešte viac postihnuté zmenami v energetickom sektore a zvyšovaním cien energií, uzavreli organizácie.