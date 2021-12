Environmentalisti vyzvali Hegera na zavedenie zelenej daňovej reformy

Bratislava 7. decembra (TASR) – Slovenský ochranársky snem (S-O-S) nie je spokojný s daňovou reformou predstavenou ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO). Environmentalistom v nej chýba vyššie zdaňovanie majetku, spotreby či emisií oxidu uhličitého (CO2), ale tiež daňovo-odvodová podpora ekologicky priaznivých aktivít. Environmentalisti preto listom vyzvali premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ministra financií aj ďalších adresátov na zavedenie zelenej daňovej reformy.



S-O-S vláde pripomenul jej programové vyhlásenie, podľa ktorého "vzhľadom na udržateľnosť životného prostredia bude vláda posilňovať úlohu environmentálnych daní. Vláda zváži zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme". "Hoci v týchto dňoch podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič predstavil návrh daňovej reformy, sľuby vlády z jej programového vyhlásenia v tomto návrhu v dostatočnej miere nenachádzajú," uviedli v liste environmentalisti.



Signatári výzvy sa okrem iného opierajú o štúdiu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podľa nej by zvýšenie cien environmentálne náročných produktov vo výške 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), kompenzované znížením daňového zaťaženia práce v rovnakej výške, malo v strednodobom horizonte okrem ekologických prínosov pozitívny vplyv na HDP medzi 1,2 % až 3,9 %. Zároveň by mali vzrásť príjmy domácností aj počet pracovných miest.



Inšpiráciou pre slovenskú daňovú reformu by podľa environmentalistov mohlo byť Rakúsko. Jeho aktuálna daňová reforma znižuje daňové zaťaženie pre podniky a zamestnancov a zavádza poplatky za emisie CO2.