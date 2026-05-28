Enviroorganizácie žiadajú úpravu zákona o energetickej efektívnosti
Pripomienky organizácií smerujú aj k nedostatočnému riešeniu energetickej chudoby.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Organizácie Priatelia Zeme - CEPA, Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko žiadajú stiahnuť návrh zákona o energetickej efektívnosti, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by ho podľa nich malo prepracovať po odbornej diskusii so samosprávami, odborníkmi a verejnosťou. Organizácie tvrdia, že zákon umožní pokračovať v podpore fosílnych palív a nedostatočne rieši energetickú chudobu. Zároveň plánujú predložiť hromadnú pripomienku.
Enviroorganizácie tiež upozorňujú, že množstvo dôležitých pravidiel sa presúva mimo samotného zákona, čo oslabuje právnu istotu a dáva príliš veľké kompetencie ministerstvu hospodárstva bez dostatočnej odbornej a verejnej kontroly. „Zákon o energetickej efektívnosti má potenciál riešiť mnoho aktuálnych problémov systémovo a bez chaosu. Tento potenciál však navrhované znenie nenapĺňa,“ zhodnotila Lucia Szabová z Klimatickej koalície.
Pripomienky organizácií smerujú aj k nedostatočnému riešeniu energetickej chudoby. Novela by mala pomoc od štátu nasmerovať spravodlivejšie k domácnostiam, ktoré ju skutočne potrebujú, vrátane ľudí bez prístupu k elektrine alebo pre obyvateľov ohrozených vysokými nákladmi na energie.
