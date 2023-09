Envirorezort: Aktuálne vedenie sa intenzívne zaoberá financovaním SVP

Bratislava 28. septembra (TASR) - Aktuálne vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sa od prvého dňa nástupu do úradu intenzívne zaoberá riešením financovania Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Uviedol to pre TASR Tomáš Ferenčák, hovorca MŽP, v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. SVP a envirorezort podľa neho spoločne pracujú jednak na krátkodobej sanácii finančného stavu podniku, ale zároveň aj na návrhu koncepčných opatrení do budúcnosti.



Pripomenul, že na problémy s financovaním SVP upozornil NKÚ už v roku 2020, napriek tomu nedošlo k riešeniu. Na ilustráciu, kým v období pred rokom 2020 dostal podnik v priemere tri štvrtiny z požadovanej sumy, v rokoch 2020 až 2022 to bola len necelá pätina. Naakumulované problémy vyvrcholili v prvých mesiacoch roka 2023, keď si financovanie SVP dokonca musel zaistiť prostredníctvom úveru.



Ferenčák zdôraznil, že podkladom dlhodobého koncepčného riešenia bude analýza, s ktorou finišujú analytici Inštitútu environmentálnej politiky. "Do dvoch týždňov bude analýza hotová a zverejnená," informoval.



"Práve analytické podklady umožnia prijať systémové a udržateľné financovanie SVP. V strednodobom až dlhodobom horizonte bude potrebné vykonať hĺbkový procesný audit, ktorý zmapuje slabé miesta podniku a stanoví možnosti zefektívnenia jeho fungovania. Je potrebné stanoviť výšku investičného a prevádzkového dlhu, ktoré sú dnes neznáme. Súbežne s tým si štát musí začať plniť povinnosť platieb za protipovodňovú ochranu," dodal Ferenčák. Ministerstvo financií SR sa chce vyjadriť k financovaniu SVP až po oboznámení sa s danými materiálmi.



Hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková vo štvrtok uviedla, že strategický SVP, ktorý má ľudí chrániť pred povodňami, bojuje o prežitie pre prístup štátu. Štátny SVP, ktorý spravuje a chráni kvalitu a množstvo povrchových a podzemných vôd, stará sa o toky riek aj o protipovodňovú ochranu, je podľa zistení NKÚ dlhodobo v strate a jeho financovanie je poddimenzované.