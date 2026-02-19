< sekcia Ekonomika
Envirorezort: Baterkáreň posudzujeme v EIA, stavbu nepovoľujeme
Rezort deklaroval, že v procese EIA postupuje podľa platných zákonov, ktoré garantujú právo verejnosti vyjadriť sa.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s pripravovanou továrňou na batérie do elektromobilov v Šuranoch zdôraznilo, že jeho úlohou je posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie v rámci procesu EIA. V reakcii na výzvu opozičnej strany SaS rezort pripomenul svoje kompetencie v projekte.
„V žiadnom prípade ministerstvo životného prostredia nie je stavebným úradom a stavbu nepovoľuje,“ uviedlo MŽP v reakcii na vyjadrenia SaS, ktorá vyzvala rezort, aby pri posudzovaní zohľadnil aj skúsenosti z Maďarska.
Rezort deklaroval, že v procese EIA postupuje podľa platných zákonov, ktoré garantujú právo verejnosti vyjadriť sa. Aktuálne podľa MŽP investor vypracováva tzv. správu o hodnotení, ktorá má byť kľúčovým dokumentom a má prejsť dôsledným posúdením vplyvov na životné prostredie aj zdravie obyvateľov.
MŽP zároveň uviedlo, že na iniciatívu vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu investor dokumentáciu EIA dopĺňa. Pôvodne predloženú dokumentáciu označil rezort za neodbornú a neúplnú. Ministerstvo podľa svojich slov určilo 42 konkrétnych požiadaviek v rámci určeného rozsahu hodnotenia, ktoré musí investor splniť, aby proces EIA mohol pokračovať. Ide napríklad o imisno-prenosové posúdenie, identifikáciu všetkých emisií z technologických zariadení či spaľovacích procesov, ktoré má investor dopracovať a doložiť.
