MŽP je pripravené spolupracovať aj so Slovenskou lesníckou komorou

Bratislava 22. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je pripravené spolupracovať aj so Slovenskou lesníckou komorou (SLSK) a v pláne obnovy počíta s podporou prírode blízkeho obhospodarovania lesov a s udržaním obyvateľov v horských oblastiach Slovenska, a to práve aj prostredníctvom podpory moderného turizmu.



Ako ďalej pre TASR v reakcii na piatkový (19. 3.) otvorený list SLSK uviedol odbor komunikácie MŽP SR, splniť prísne európske ciele v oblasti znižovania záchytov emisií v sektore lesníctva nebude možné bez zásadnej zmeny doterajších postupov.



SLSK 19. marca zaslala ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi (OĽANO) k Plánu obnovy a odolnosti SR otvorený list. V rámci pripomienkového konania v ňom žiada zamietnutie celého Komponentu 5 - Adaptácia na zmenu klímy. Podľa predsedu komory Milana Dolňana SLSK trvá na jeho prepracovaní, pretože "je založený na účelovo skreslených informáciách, zavádzajúcich tvrdeniach, zámerne zamlčaných skutočnostiach a neopodstatnených návrhoch opatrení, ktoré nemajú logickú postupnosť".



Plán obnovy je podľa MŽP SR pre Slovensko unikátnym nástrojom slúžiacim na financovanie reformných opatrení. Medzi ne neodmysliteľne patrí aj adaptácia na zmenu klímy a ochrana biodiverzity.



V prípade, ak by Ministerstvo životného prostredia SR nezačlenilo ochranu biodiverzity do plánu obnovy, bolo by podľa tlačového odboru envirorezortu ohrozené jeho schválenie zo strany Európskej komisie.



Nariadenie, ktorým EÚ definuje podmienky pre realizáciu plánu obnovy totiž podľa MŽP okrem významného príspevku k riešeniu výziev vo vzťahu k zmene klímy vyžaduje aj konkrétne opatrenia na podporu biodiverzity. Význam ochrany biodiverzity a prísnu ochranu národných parkov a chránených území podčiarkuje podľa MŽP aj stratégia biodiverzity EÚ do roku 2030.



"Čelíme bezprecedentnej strate biodiverzity, ohrozeniu ekosystémov, a preto musíme vykonať všetky opatrenia, ktoré smerujú k zachovaniu biologickej rozmanitosti a ekosystémových služieb," podčiarkol tlačový odbor envirorezortu.



"Našou ambíciou je reforma ochrany prírody a národných parkov. Sme prvá vláda, ktorá sa zodpovedne postavila k spravodlivému vysporiadaniu s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach," zdôraznil štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. Envirorezort musí podľa neho pre nedostatok prostriedkov ročne odmietnuť množstvo ponúk na výkup, preto sa nezáujmu súkromných vlastníkov neobáva.