Envirorezort: Cieľom vyjadrení Hlinu je politická diskreditácia Tarabu

Bratislava 24. februára (TASR) - Jediným cieľom vyjadrení Alojza Hlinu, opozičného poslanca Národnej rady SR za SaS, je len politická diskreditácia podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS). Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na Hlinove vyjadrenia o tom, že Taraba pôsobil vo firme zapojenej do podvodov s pôdou neznámych vlastníkov.



"Dnešné táraniny poslanca parlamentu Alojza Hlinu iba dokazujú, že je stratený nielen v téme, ale aj v čase. Je známe, že Tomáš Taraba nikdy nebol konateľom v žiadnej z daných spoločností a nemá vedomosť o žiadnych nekalých praktikách. Navyše, prípad, ktorý mal slúžiť iba na politickú diskreditáciu, bol opakovane vyšetrovaný políciou, a to aj v čase tzv. čurillovcov," spresnil v reakcii Taraba.



Žiaden trestný čin podľa Tarabu nebol nikde nájdený a Hlina, ktorý v minulosti vyčítal aj Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD), že sa "v hoteli Albrecht napcháva langustami s oligarchami," ale potom neskôr s ním založil jeden politický subjekt, len dokazuje, že svojim bludom, ktoré chrlí na každého, kto ho v politike presahuje, neverí už ani on sám.



"Téma, ktorú sa Hlina snaží takto zúfalo živiť, je roky stará, dávno obohratá a nepodarená pesnička, o ktorej už opozičné médiá a mimovládky platené zo zahraničia pred rokmi informovali a ktorej jediným cieľom mala byť len politická diskreditácia," dodal Taraba.



Hlina v pondelok na brífingu na Tarabovu adresu uviedol, že MŽP vedie človek, ktorý pôsobil ako predstaviteľ firmy zapojenej do schémy podvodov s pôdou neznámych vlastníkov. Prípad, v ktorom figuruje minister Taraba, sa podľa Hlinu týka lukratívnych pozemkov v Ružinove, ktoré dnes podliehajú veľkým developerským záujmom.