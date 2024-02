Envirorezort: Investičné stimuly sú v kompetencii rezortu hospodárstva

Bobot/Bratislava 29.februára (TASR) - Podporu investícií do hospodárskych subjektov vrátane investičných stimulov má v kompetencii predovšetkým Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. V reakcii na kritiku ministerstva zo strany papierenskej spoločnosti Ludoprint v obci Bobot v Trenčianskom okrese to uviedol komunikačný odbor rezortu životného prostredia.



"Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v minulosti vyhlásilo viacero výziev zameraných na podporu podnikateľských subjektov v oblasti recyklácie odpadov. V aktuálnom programovom období 2021 - 2027 ministerstvo opätovne plánuje podporovať projekty podnikateľských subjektov zamerané na recykláciu odpadov. Dokončujeme schémy štátnej pomoci upravujúce pravidlá poskytovania pomoci v danej oblasti. Ministerstvo následne pristúpi k príprave výzvy, ktorú plánuje vyhlásiť vo štvrtom štvrťroku 2024," doplnil odbor komunikácie.



Akciová spoločnosť Ludoprint prepustí ku koncu februára 18 zamestnancov. Podľa predsedu predstavenstva Ľudovíta Krausa je dôvodom prepúšťania neochota a neschopnosť Ministerstva životného prostredia SR komunikovať so spoločnosťou o dotácii či pôžičke.



Spoločnosť Ludoprint je najstaršou papierňou v bývalom Československu s takmer 270-ročnou tradíciou. Je zároveň aj jedinou papierňou, ktorá vyrába stopercentne recyklovaný papier.