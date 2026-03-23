Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Envirorezort: Na vodovody a kanalizácie smerujú stovky miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ministerstvo životného prostredia SR to uviedlo v reakcii na pondelkovú výzvu opozičného hnutia PS.

Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Investície do vodárenskej infraštruktúry na Slovensku sa v súčasnosti realizujú tempom, ktoré tu doposiaľ nebolo. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR to uviedlo v reakcii na pondelkovú výzvu opozičného hnutia PS, aby vláda predstavila jasný plán obnovy tejto infraštruktúry. „Do budovania vodovodov a kanalizácií smerujú stovky miliónov eur z eurofondov aj Environmentálneho fondu,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie emvirorezortu.

Podľa predstaviteľov PS je vodárenská infraštruktúra na Slovensku v kritickom stave, čoho dôsledkom je aj strata pitnej vody pre deravé potrubia. Vládu vyzvali, aby začala situáciu okamžite riešiť. „Jediný, kto skutočne brzdí rozvoj kritickej infraštruktúry, je progresívna ideológia a jediné, čo dokáže, je v Bruseli lobovať za veterné parky, ktoré na Slovensku nikto nechce,“ reagovalo MŽP.

Kandidáti PS na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a primátora Košíc Marián Porvažník a Martin Mudrák poukázali na závislosť východu Slovenska od vodnej nádrže Starina. Pripravovaná zonácia v Národnom parku Poloniny prináša podľa nich riziká pre kvalitu pitnej vody z tohto zdroja, čo envirorezort odmieta. „Vodárenská nádrž (VN) Starina je určená Ministerstvom životného prostredia SR za prvok kritickej infraštruktúry. Znamená to, že ochrana zdrojov pitnej vody a rovnako aj hygienických pásiem VN Starina má pre ministerstvo najvyššiu prioritu a je nadradená návrhu zonácii NP Poloniny,“ reagoval rezort.

Poslanec Národnej rady SR Michal Sabo (PS) uviedol, že vodárenská infraštruktúra je zanedbaná, rozpadáva sa a dochádza k stratám pitnej vody pre deravé potrubia. Poukázal na veľký investičný dlh v tomto smere a vyzval vládu na opatrenia.

„Ide o ďalší nevydarený marketingový pokus Progresívneho Slovenska, ktoré nedokáže prinášať žiadne zmysluplné riešenia okrem šírenia hystérie a klamstiev,“ reagovalo MŽP.
