Envirorezort navrhuje analýzu zmesového odpadu

Bratislava 29. mája (TASR) - Zmesový odpad by sa mal podrobiť analýze. Cieľom bude zistiť zastúpenie zložiek odpadu, ktoré sa v ňom ešte nachádzajú po vytriedení. Vyplýva to z Návrhu opatrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o metodike analýzy zmesového odpadu, ktorý predložil envirorezort do medzirezortného pripomienkového konania.



Analýza by sa mala robiť na vybranom území v deň zvozu zmesového odpadu. "Obyvatelia tohto územia nie sú vopred informovaní o realizácii analýzy, aby nedošlo k zmene ich správania a snahe o vylepšenie výsledkov," uvádza sa v materiáli. Ministerstvo pripomína, že ak by došlo k zmene správania, analýza by neposkytla reálne výsledky.



Vzorka by mala byť päť až desať percent z celkového počtu zberných nádob určených na zmesový odpad. "Pri tvorbe vzorky je dôležité prihliadať na to, aby pri výbere zberných nádob na odobratie vzorky boli vylúčené tie nádoby, ktoré obsahujú neštandardný odpad alebo niektorú zo zložiek odpadu v neštandardnom množstve," tvrdí envirorezort. Obsah nádob bude podľa MŽP nutné skontrolovať.



Zvoz vzorky by sa mal vykonávať vozidlom, ktoré by nemalo byť vybavené rotopresom alebo lineárnym stláčaním, pretože vzorka sa potom ťažšie dotrieďuje. Vzorka by tiež mala byť odobratá v deň analýzy, vyplýva z návrhu.