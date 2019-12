Envirorezort podporil na severovýchode Slovenska 163 projektov

Svidník 3. decembra (TASR) - Sumou viac ako 36 miliónov eur podporil rezort životného prostredia od roku 2016 projekty zamerané na energetickú efektívnosť, ochranu vôd a ovzdušia v okresoch Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov. Celkovo išlo o 163 projektov. Počas utorkovej návštevy Svidníka to skonštatoval podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



"Podporujeme zelené projekty, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a teda i života ľudí, ktorí tu žijú," uviedol Sólymos s tým, že podpora za posledné roky smeruje najmä do oblasti ochrany a využívania vôd, znižovania energetickej náročnosti budov, ale aj do podpory triedenia a recyklácie odpadov či zlepšenia kvality ovzdušia.



V rámci Environmentálneho fondu ministerstvo v rokoch 2016 až 2019 podporilo 113 projektov samospráv z okresov Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov za viac ako 13,2 milióna eur.



Z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia získali štyri okresy na severovýchode Slovenska takmer 23 miliónov eur v rámci 50 podporených projektov.



Jedným z naposledy takto podporených projektov je vynovená telocvičňa Základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku, ktorú v utorok odovzdal do užívania. Za účelom zvýšenia energetickej účinnosti tejto budovy získala samospráva dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 170.000 eur. V rámci projektu išlo najmä o zateplenie strechy a budovy telocvične, novú omietku, výmenu dverí a okien, vonkajších parapetov či osadenie nového bleskozvodu.



Obec Šarišský Štiavnik prostredníctvom financií z Environmentálneho fondu zateplila kultúrny dom. "Stálo nás to päťpercentnú účasť, čo predstavuje približne 9000 eur. Celkový objem použitých financií v rámci projektu bol 179.000 eur. Budova má približne 60 rokov, doteraz nebola rekonštruovaná, boli tam akurát vymenené okná za plastové," uviedol starosta obce Šarišský Štiavnik Michal Kimák.



V budovaní vodovodnej a kanalizačnej siete v rámci Slovenska sú podľa Sólymosa ešte rezervy. "Nemali sme dostatok finančných prostriedkov. Pred mesiacom vláda prijala akčný plán na dobudovanie kanalizácie a vodovodov na Slovensku. Konečne sme zabezpečili stabilný príjem prostriedkov do Environmentálneho fondu z predaja emisií. To znamená, tie peniaze tam už budú a nastavili sme na ďalších desať rokov financie vo výške približne 500 až 600 miliónov eur," doplnil Sólymos.



Ako ďalej povedal, Slovensko je odkanalizované približne na 66 percent, čo sa týka počtu obyvateľov.



"Čo sa týka obcí, tak približne 30 percent obcí s počtom menej ako 2000 obyvateľov má kanalizáciu. S pitnou vodou je to lepšie, tam už 86 percent obyvateľstva ju má zabezpečenú. Hlavne v malých, odľahlých obciach je problém s tým, že tam nie sú ešte stále vodovody. Práve preto sme pripravili projekt na podporu malých obcí. Vo väčších obciach to vieme dokončiť z operačného programu v rámci ďalšieho programovacieho obdobia," dodal Sólymos.