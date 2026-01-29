< sekcia Ekonomika
Envirorezort podporil zelenú pochôdznu strechu košického magistrátu
Projekt sa týka priestoru pred vstupom do objektu magistrátu, pričom rekonštrukciou má prejsť horné plató, teda strop nad garážou, aj priestor pod ním.
Autor TASR
Košice 29. januára (TASR) - Minister životného prostredia a podpredseda vlády SR Tomáš Taraba (nominant SNS) vo štvrtok v Košiciach podpísal zmluvu, ktorá mestu umožní využiť viac ako 705.000 eur z eurofondov na revitalizáciu budovy magistrátu. Ako pre TASR povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček, práce na zelenej pochôdznej streche nad suterénom objektu by sa mohli začať v najbližších týždňoch.
„Moderná a hospodárnejšia revitalizácia mestského magistrátu je reálnym opatrením na šetrenie energie, zlepšenie klímy aj zadržiavanie dažďovej vody, ktorá znižuje prašnosť, hluk a zlepšuje mikroklímu v bezprostrednom okolí magistrátu,“ povedal Taraba, podľa ktorého uvedený projekt zušľachtí sídlo mesta.
Projekt sa týka priestoru pred vstupom do objektu magistrátu, pričom rekonštrukciou má prejsť horné plató, teda strop nad garážou, aj priestor pod ním. Nadväzovať má na už zrealizované nástupné schodisko.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripomenulo, že súčasný priestor bol vybudovaný z nepriepustných materiálov, ktoré nezadržiavali dažďovú vodu a počas horúcich letných dní sálal teplo, kvôli čomu zvyšoval teplotu naokolo. Revitalizované priestory vrátane novej pochôdznej strechy pre návštevníkov s novými lavičkami, chodníkom aj nových plôch prepojených s existujúcim schodiskom majú zadržiavať dažďovú vodu na ploche väčšej ako 500 štvorcových metrov.
Časť spojená s revitalizovaným schodiskom bude predstavovať pokračovanie veľkoplošného trvalkového záhonu. Druhá polovica vegetačnej plochy je riešená zatrávnením s centrálnym parterom z namiešaných kvitnúcich trvaliek v ťažisku riešenej plochy.
„Zlepšujeme mikroklímu. Košičania si všimli zelené schody k magistrátu, tiež to bola jedna z výziev. Postupne chceme zmodernizovať celú budovu a zatepliť ju, aby boli nižšie emisie a aby bolo pekné okolie,“ dodal Polaček.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú v plnej miere hradené zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Mesto už uzavrelo zmluvu aj so zhotoviteľom prác, pričom cena za dielo predstavuje necelých 615.000 eur s DPH. Podľa MŽP by projekt mohol byť hotový do konca septembra tohto roku.
„Moderná a hospodárnejšia revitalizácia mestského magistrátu je reálnym opatrením na šetrenie energie, zlepšenie klímy aj zadržiavanie dažďovej vody, ktorá znižuje prašnosť, hluk a zlepšuje mikroklímu v bezprostrednom okolí magistrátu,“ povedal Taraba, podľa ktorého uvedený projekt zušľachtí sídlo mesta.
Projekt sa týka priestoru pred vstupom do objektu magistrátu, pričom rekonštrukciou má prejsť horné plató, teda strop nad garážou, aj priestor pod ním. Nadväzovať má na už zrealizované nástupné schodisko.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripomenulo, že súčasný priestor bol vybudovaný z nepriepustných materiálov, ktoré nezadržiavali dažďovú vodu a počas horúcich letných dní sálal teplo, kvôli čomu zvyšoval teplotu naokolo. Revitalizované priestory vrátane novej pochôdznej strechy pre návštevníkov s novými lavičkami, chodníkom aj nových plôch prepojených s existujúcim schodiskom majú zadržiavať dažďovú vodu na ploche väčšej ako 500 štvorcových metrov.
Časť spojená s revitalizovaným schodiskom bude predstavovať pokračovanie veľkoplošného trvalkového záhonu. Druhá polovica vegetačnej plochy je riešená zatrávnením s centrálnym parterom z namiešaných kvitnúcich trvaliek v ťažisku riešenej plochy.
„Zlepšujeme mikroklímu. Košičania si všimli zelené schody k magistrátu, tiež to bola jedna z výziev. Postupne chceme zmodernizovať celú budovu a zatepliť ju, aby boli nižšie emisie a aby bolo pekné okolie,“ dodal Polaček.
Celkové oprávnené výdavky projektu budú v plnej miere hradené zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Mesto už uzavrelo zmluvu aj so zhotoviteľom prác, pričom cena za dielo predstavuje necelých 615.000 eur s DPH. Podľa MŽP by projekt mohol byť hotový do konca septembra tohto roku.