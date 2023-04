Envirorezort presadzuje pokračovanie chovu norika na Muránskej planine

Bratislava 4. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR presadzuje pokračovanie celoročného chovu norika muránskeho na Muránskej planine. Chov je dôležitý z hľadiska druhovej ochrany. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie envirorezortu. Reagovalo tak na ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré presunie kone z Muránskej planiny do stajní Národného žrebčína v Topoľčiankach.



Správa Národného parku Muránska planina to nepovažuje za dobré riešenie. Spolu s MŽP má záujem o to, aby sa chov norika na planine uchoval aj do budúcnosti. Budú preto pokračovať v komunikácii s agrorezortom a štátnym podnikom Lesy SR s cieľom prehodnotiť jeho stanovisko.



Národný park podľa MŽP prevzal do správy stajne a zaviazal sa ich opraviť a bezplatne poskytovať štátnemu podniku na celoročný chov norika. Na udržanie jeho chovu mu má Správa Muránskej planiny prispievať aj finančne. Ide o sumu 200.000 eur ročne.



"Takúto pravidelnú finančnú podporu na chov norika muránskeho doteraz Lesy SR nikdy nedostávali. Správa Národného parku Muránska planina súhlasila s takýmito požiadavkami preto, lebo chce, aby chov norika muránskeho v prostredí národného parku pokračoval," uviedlo MŽP.



Štátny podnik svoju požiadavku zvýšil na približne 500.000 eur. To podľa MŽP nemá vecné opodstatnenie a národný park nemá na dodatočné zvýšené požiadavky Lesov SR krytie v rozpočte.



Rezort pôdohospodárstva zároveň uviedol, že MŽP po prevode majetkov do správy národného parku neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará. MŽP tvrdí, že spolu s národným parkom postupovali pri prevode časti nehnuteľností v správe Lesov SR v zmysle zákona a delimitačného protokolu. "Súčasťou delimitačného protokolu je aj dohoda, že chov norika muránskeho (150 zvierat) ostáva zodpovednosťou štátneho podniku Lesy SR. Hlavné stajne tohto chovu sú v Dobšinej, čiže mimo územia národného parku," priblížil rezort. Približne 43 koní sa obmieňa v celoročnom voľnom chove v Národnom parku Muránska planina.



Kone plemena norik muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950. Voľný chov a pastva sú v tomto prípade dôležité pre vývoj a udržanie druhu.