Envirorezort pripravuje komplexnú stratégiu odpadového hospodárstva

Bratislava 4. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyvíja maximálne úsilie na minimalizovanie vzniku odpadu. Pripravuje preto novú, komplexnú stratégiu odpadového hospodárstva. Tá podľa rezortu nasmeruje Slovensko do éry stabilnejšieho a predvídateľnejšieho prostredia. Vytvorí rámec pre udržateľný rozvoj štátu. MŽP o tom informovalo na sociálnej sieti.



Stratégia bude zahŕňať Program odpadového hospodárstva SR, Program predchádzania vzniku odpadu SR vrátane Programu predchádzania vzniku potravinového odpadu, tvrdí envirorezort.



Pripravuje tiež novú legislatívu, ktorá nahradí štandardné mikroténové vrecká k nákupu za plne kompostovateľné vrecká. "Takéto vrecká môžu byť následne použité na triedený zber kuchynského odpadu, čo následne môže napomôcť k zníženiu množstva plastov v komposte a digestáte," uviedlo MŽP.



Cieľom rezortu je zabezpečiť poskytovanie finančnej podpory napríklad pre zriaďovanie centier opätovného použitia z Environmentálneho fondu a Programu Slovensko, podpory obalových technológií znižujúcich produkciu obalov, podpory lokálnych zálohovacích systémov obalov a opráv.



Naplnenie vízie nulového odpadu si podľa rezortu vyžaduje opatrenia na všetkých úrovniach. "Výrobcovia by mali zavádzať nové technológie zamerané na maximálne znižovanie vzniku odpadov, znečistenia a plytvania, rozvoj recyklácie či opakovaného použitia," skonštatoval. Doplnil, že je dôležité zvyšovať aj environmentálne povedomie. To môže pomôcť ľuďom rozhodnúť sa, aby nakupovali vedome a len to, čo naozaj potrebujú, v čo najväčšej miere opätovne používali výrobky predtým, ako ich vyhodia, prípadne ich posunuli niekomu, komu ešte môžu poslúžiť.