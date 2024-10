Envirorezort pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa ISOH

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Zabezpečiť má jeho prevádzku, servis a rozvoj systému. Pripraví aj nové moduly a aktualizácie systému tak, aby funkcie systému reflektovali na aktuálne platnú legislatívu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



"Súčasné vedenie rezortu prebralo systém v stave, keď nemal plnohodnotne zabezpečeného partnera na prevádzku a rozvoj systému. Na zabezpečenie plnej funkčnosti systému preto bude potrebné uskutočniť viacero aktualizácií systému či zavádzanie celkom nových modulov," priblížilo MŽP. Po úspešnom verejnom obstarávaní chce rezort aktívne aktualizovať a spúšťať nové moduly od začiatku budúceho roka.



ISOH je podľa MŽP príkladom nekompetentnosti predošlého vedenia rezortu. Za neskoré uhradenie faktúr vznikla ministerstvu škoda za takmer 600.000 eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) preto podal v januári trestné oznámenie a polícia začala v tejto veci trestné stíhanie.



Exminister životného prostredia Ján Budaj reagoval, že ISOH zazmluvnilo ešte predchádzajúce vedenie rezortu a zadanie, zmluvné podmienky aj samotný systém odborníci vnímali ako problematický. Preto to dal preveriť.



Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred jeho uvedením na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť, kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.