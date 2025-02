Envirorezort reaguje na asociácie zamestnávateľských zväzov

Bratislava 5. februára (TASR) - Cieľom ministerstva životného prostredia (MŽP) a šéfa rezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) je obhajovať verejný záujem všetkých občanov Slovenska a nie podporovať zopár vodárenských spoločností, ktoré svoje podnikanie postavili na regulovanej činnosti spojenej s dodávkami vody a neinvestovali do vodárenskej infraštruktúry. K ich spôsobu podnikania pritom výrazne dopomohla nedostatočná legislatívna úprava. Uviedol to pre TASR rezort životného prostredia v reakcii na utorkové (4. 2.) vyjadrenie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



"Investičný dlh vodárenských spoločností je viac ako desať miliárd eur. Tieto vodárenské spoločnosti, hospodáriace s peniazmi daňových poplatníkov, namiesto toho, aby podporovali zmysluplné investície do obnovy vodárenskej infraštruktúry a znížili miliardový deficit, tak radšej vyťahovali peniaze na rôzne akože charitatívne činnosti. Tieto praktiky odmietam," zdôraznil Taraba.



Verejný záujem musí mať prednosť pred obchodnými záujmami samotných právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, doplnilo MŽP.



AZZZ v utorok skritizovala schválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a takzvaný vodný zákon. Uviedla, že schválenie nebolo v súlade so stanoveným legislatívnym procesom a prijatie navrhovaného znenia novely v Národnej rade SR by mohlo spôsobiť destabilizáciu vodárenského sektora.