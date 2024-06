Envirorezort rozhodol o projekte novej linky lakovne v závode Jaguar

Nitra 20. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rozkladovom konaní potvrdilo prvostupňové rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA, ktoré sa týkalo umiestnenia novej technologickej linky lakovne v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. "Rozhodnutie súhlasí s tým, že inštalácia linky nepodlieha ďalšiemu posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Nová linka spĺňa zákonom stanovené podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, takzvané BAT," informovalo ministerstvo.



Zmena činnosti, ktorou sa ministerstvo v konaní zaoberalo, spočíva v osadení novej univerzálnej lakovacej linky, ktorá pozostáva napríklad z priestoru na vizuálnu kontrolu dielov, ofukovacieho a ionizačného zariadenia, miestnosti na aplikáciu vrchnej farby, medzisušiacej pece či priestoru na aplikáciu laku. Podľa ministerstva je dôležité, že plocha zastavaného územia sa po realizácii nezmení, pretože ide o umiestnenie technológie do už existujúcej prevádzky lakovne.



Nedôjde tak k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej či lesnej pôdy. "Taktiež sa zmenou činnosti nemení napojenie plynu do prevádzky a bude postačovať v súčasnosti požadované množstvo zemného plynu. Zmenou navrhovanej činnosti sa významne nezmení ani hlukové zaťaženie zastavaného územia počas výstavby či prevádzky, taktiež nevzniknú ani nové zdroje žiarenia, tepla a zápachu," zdôraznilo MŽP.



Ministerstvo v rozhodnutí konštatuje, že v rámci konaní o navrhovanej činnosti a o jej zmenách boli zhodnotené jednotlivé vplyvy na životné prostredie, ich vzájomné spolupôsobenie a prepojenie s inými činnosťami. "Neboli pri tom zistené také závažné negatívne vplyvy vrátane kumulatívnych či synergických, ktoré by vylučovali realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmeny. Navyše, prevádzka lakovne bola povolená ešte v roku 2017," zdôraznilo ministerstvo.



Rozhodnutie v takzvanom zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti vydalo ministerstvo v novembri 2023 s výsledkom, že táto zmena sa nebude posudzovať v zmysle zákona EIA. "Proti vydanému rozhodnutiu bol však doručený rozklad. Povoľujúcim orgánom stavby lakovne bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava - stále pracovisko Nitra," doplnilo MŽP.