Envirorezort sa ohradilo voči kritike zamestnávateľov

Bratislava 22. mája (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) prijal stredajšie (21. 5.) vyjadrenie Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v záležitosti kompenzácií nepriamych nákladov pre energeticky náročný priemysel s veľkým údivom. Rezort životného prostredia v reakcii na kritiku zamestnávateľov za nižšie kompenzácie vysokých cien energií, v ktorých sú zarátané aj povolenky na vypúšťanie oxidu uhličitého (CO2), upozornil na ich rast v posledných rokoch.



„Od nástupu Tarabu do funkcie sa zvýšili dotácie podnikom z 1,1 milióna eur za rok 2021 na 58 miliónov eur v roku 2024. Z Modernizačného fondu a Plánu obnovy a odolnosti SR sa na dekarbonizáciu priemyslu nevyužilo vyčlenených 600 miliónov eur len preto, že spoločnosť, na čele ktorej stojí predseda RÚZ, nezrealizovala investície, ktoré sľubovala. Hádzať manažérske zlyhania na vládu je v tomto prípade možno módne, ale vzhľadom na fakty absolútne nenáležité,“ uviedlo ministerstvo.



Zamestnávatelia ocenili, že sa kompenzácie podnikom zvýšili, no podľa šéfa RÚZ Miroslava Kiraľvargu sa tento trend v tomto roku nepodarilo udržať ani posilniť, pretože aktuálne prebiehajúca výzva na kompenzácie za cenu emisných kvót EU ETS premietnutú do ceny elektriny v roku 2024 ráta s objemom 35,4 milióna eur, čo je výrazne menej ako vlani. Z analýz podľa RÚZ vyplýva, že slovenské firmy dostali v porovnaní s konkurenciou v zahraničí len zlomok kompenzácií. Nedostatočná podpora môže mať podľa zamestnávateľov vážne následky - útlm investícií do modernizácie a dekarbonizácie, presun výroby mimo EÚ, stratu pracovných miest v priemyselných regiónoch a celkový pokles konkurencieschopnosti.